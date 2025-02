Bertolini destacó el apoyo del gobierno provincial para realizar obras en Plottier

"Con el apoyo marcado que tenemos del gobierno provincial que colabora en un montón de gestiones estamos trabajando firme en algunos puntos básicos de la infraestructura que son temas pendientes de años en Plottier", explicó el intendente de la localidad, Luis Bertolini en declaraciones al programa Así Estamos por Mitre Patagonia.

Entre las obras que se proyectan destacó la obra de ampliación de la planta potabilizadora Mari Menuco, un mega proyecto que duplicará la capacidad de producción y reserva de agua potable y beneficiará a Plottier, además de Vista Alegre, Neuquén capital y Centenario. El 14 de marzo se conocerán las ofertas de la licitación para esta importante obra.

"Así como lo hace Neuquén, Plottier puede recibir agua desde el Mari Menuco. Eso nos da una sustentabilidad y nos mejora nuestro perfil con respecto a la distribución del agua potable en la localidad. Es una obra que si el gobierno provincial no la hiciera, que son 50.000 millones de pesos, sería imposible que la pudiera hacer Plottier", describió el intendente.

Por estas iniciativas, entre otras que están previstas, Bertolini destacó que "el gobierno provincial se pone al hombro estos problemas claves que tiene la ciudad" como la pavimentación y resolución de obras hidráulicas de la calle Río Colorado–Futaleufú que une las ciudades de Neuquén y Plottier y conecta con la vecina provincia de Río Negro en el ingreso a Balsa Las Perlas.

"Estamos trabajando con el tema de cloacas, vamos a lograr conseguir una financiación externa", adelantó Bertolini en Así Estamos.

Bertolini durante el acto que encabezó el gobernador Rolando Figueroa donde se presentaron detalles de la licitación de la planta potabilizadora que beneficiará a Plottier.

En relación a la demanda de las obras que están atrasadas, Bertolini mencionó el mantenimiento de calles, la recolección de los residuos y barrios que no cuentan con pavimentación y no hay cloacas."Somos la segunda ciudad de la provincia y necesitamos no depender exclusivamente de la coparticipación, sino que el recurso de todos los vecinos lo tenemos que administrar, de una manera diferente y para eso tenemos que generar otras políticas que incentiven al comercio y a la industria y así los vecinos paguen a gusto los retributivos y las tasas; para esto hay que hacer algunos cambios de fondo que los haremos para el segundo semestre".

Sobre la situación del transporte público de pasajeros, Bertolini afirmó que "recibimos un servicio de transporte público que estaba en crisis total". "Nosotros lo que hicimos es declarar la emergencia en conjunto con el Concejo Deliberante y pudimos recontratar a la empresa que estaba brindando el servicio y la empresa ha mejorado", señaló el intendente de Plottier.

Confirmó que hubo un cambio de unidades y adelantó que en los próximos días se incorporará una nueva línea que por primera vez tendrá un recorrido para atender al Parque Industrial donde "tenemos una cantidad enorme de trabajadores". Expresó que "seguimos sosteniendo este servicio interurbano con fondos municipales, porque no tenemos ni subsidio nacional ni provincial". "Nosotros tenemos tres líneas interurbanas, 50A, 50B y 50R, esta es relativamente nueva, tiene un año y atiende toda la zona rural y conecta a la ciudad de Neuquén", sostuvo.

Se licitará la pavimentación y resolución de obras hidráulicas de la calle Río Colorado-Futaleufú.

En cuanto a la planta de líquidos cloacales, Bertolini informó que se está trabajando en un sistema diferente de tratamiento de los barros residuales y en conjunto con el gobierno provincial se está avanzando en la ampliación de la planta.

El intendente también resaltó el saneamiento de las finanzas del municipio, destacando que, a pesar de las dificultades, “todos los meses cumplimos en tiempo y forma con el pago de los salarios y honramos todos los acuerdos de actualización salarial”.

En cuanto a la gestión municipal, el intendente subrayó el modelo de gobernabilidad basado en la colaboración equilibrada entre el estado municipal, provincial y el Concejo Deliberante. “Creo que la gestión se basa en una figura indeformable, un triángulo donde el estado municipal, el estado provincial y el Concejo Deliberante trabajamos juntos para lograr la gobernabilidad”, afirmó.

Agradeció especialmente al gobernador de la provincia, Rolando Figueroa, por el constante apoyo brindado a la ciudad, especialmente en el marco de la regionalización impulsada por un ministerio dedicado al apoyo de los gobiernos locales. "Estamos recibiendo un apoyo muy firme de parte del gobierno provincial, lo cual refuerza el concepto de federalismo", explicó.

