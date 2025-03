Rolando Figueroa: "Queremos presos a quienes robaron"

En su discurso de apertura del 54° período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador Rolando Figueroa hizo eje en la transparencia de su gestión y en la política de eliminación de los gastos innecesarios para invertir en infraestructura.

El gobernador subrayó que "queremos presos a quienes le robaron la plata a los más humildes y queremos que devuelvan lo robado". En ese sentido, el mandatario provincial se refirió a la causa de los planes sociales. "Hemos dejado actuar a la justicia, pero no nos hemos olvidado y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que esta estafa no quede impune". Y de inmediato, apuntó "no me creo que en la estafa de los planes sociales no haya habido participación de algún directivo del Banco Provincia del Neuquén".

Anunció que “vamos a seguir bajando los gastos de la política y vamos a profundizar el ordenamiento”. “Hemos sido inflexibles en la tolerancia cero a la corrupción, se trate de quien se trate”, expresó Figueroa. Recordó que al comienzo de su gestión envió el proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio y que también les exigió a los funcionarios que presenten sus declaraciones juradas dentro de la Ley 5.

Dijo que hasta el momento se recibieron 2.900 declaraciones por la Ley 5, “casi el triple” de lo que se había presentado desde 1991. “Quienes al 25 de marzo no lo hagan, quedarán afuera de este gobierno”, sostuvo y afirmó que la medida se complementa con la presentación en enero de este año del proyecto de ley de ficha limpia.