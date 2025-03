La máquina de humo de los que le ladran a la Luna

El gobernador Rolando Figueroa se dirigió, este martes, a dos de los diputados de los tres que el kirchnerismo tiene en La Legislatura provincial neuquina y dijo: “No vaya a ser cosa que terminen perdiendo las dos bancas que tienen en el Senado”. No hizo nombres, pero los presentes -que de hecho celebraron la frase- coincidieron en destacar que el mensaje estuvo destinado a Darío Martínez (ex secretario de Energía de Alberto Fernández) y a su compañero de bloque, Darío Peralta.



Este año, en las elecciones Legislativas, la provincia de Neuquén pondrá en juego tres de las cinco bancas que tiene en la Cámara Baja del Congreso de la Nación y las tres del Senado, dos de las cuales las ocupan Oscar Parrilli y Silvia Sapag (kirchnerismo).



“Siempre pensamos cuánto pierde el tiempo esta persona en ladrarle a la Luna ¿No? Quizá es lo que les gusta construir, humo permanentemente, ¿No? Y yo creo que ese humo permanentemente que hablan fue lo que nos terminó llevando hasta este lugar”, sostuvo Figueroa durante la inauguración del Salón de Actividades Físicas (SAF) del barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén.

Fue ahí que también elogió al intendente Mariano Gaido y deslizó críticas hacia el gobierno nacional de Javier Milei. Ahí, entre los presentes, estaban Peralta y Martínez, dos opositores provinciales.



“La autodeterminación nos permite no estar de rodillas ante los gobiernos nacionales de turno, porque la verdad es que hubo gobiernos nacionales que nos terminaron abandonando a todos los neuquinos”, sostuvo Figueroa. Y agregó: “Nosotros trabajamos por la neuquinidad y eso nos permite estar inaugurando este gimnasio hoy acá, con fondos municipales, en donde existe una administración ordenada y que tiene superávit y le dio autodeterminación para decir, sí, en el barrio Confluencia hace falta obra y la vamos a hacer”.



“Por eso, todos esos que pierden el tiempo ladrándole a la Luna, no vaya a ser cosa que terminen perdiendo las dos bancas que tienen en el Senado, porque los neuquinos terminamos definiendo otra forma de trabajar”, concluyó.