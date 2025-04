Aseguran que el consumo de drogas impulsa el aumento de casos de tuberculosis

El aumento de los casos de tuberculosis que se registran a nivel nacional “es un marcador socioeconómico”, afirmó Adrián Morales, jefe de Infectología del Hospital Castro Rendón. El especialista alertó que Neuquén no escapa a esta situación que preocupa a las autoridades sanitarias.

"La tuberculosis es un marcador de pobreza y hacinamiento. Cuando las personas viven en ambientes reducidos con muchas otras personas porque no tienen dónde ir, la propagación de la enfermedad es más rápida y difícil de controlar", explicó a Mejor Informado el especialista en relación a esta enfermedad infecciosa prevenible y curable que afecta principalmente a los pulmones.

En Argentina, la tasa de incidencia de la tuberculosis creció un 13% entre 2015 y 2022, mientras que las muertes aumentaron un 40% en el mismo período. En el Boletín Epidemiológico Nacional de la semana del 14 de abril de 2025, los datos revelan que la cantidad de casos notificados de tuberculosis experimentó un alarmante aumento del 38% en comparación con los últimos cinco años.

El informe señala que se registraron 3488 nuevos casos de tuberculosis en Argentina, una cifra que excede considerablemente la mediana de los cinco años previos, que era de 2530 casos. Este incremento subraya una tendencia creciente en la prevalencia de la enfermedad, que persiste a pesar de los esfuerzos de control y vigilancia por parte de las autoridades sanitarias.

En el caso de la provincia de Neuquén, durante 2023 se diagnosticaron 51 pacientes y en 2024 se registraron 74 casos con una tasa de 10.9 por 100.000 habitantes.

Morales precisó que la tuberculosis es, entre las enfermedades infecciosas, la que tiene una alta tasa de mortalidad en todo el mundo y, especialmente, "en países poco desarrollados o con bajo desarrollo económico".

La tuberculosis se transmite por el aire, a través de las gotas que elimina al toser o estornudar una persona con la enfermedad que no está en tratamiento. Para que se produzca el contagio, el contacto con la persona con tuberculosis debe ser cercano y diario.

Morales expresó su preocupación porque el consumo de drogas, especialmente el crack, es uno de los factores que potencian el incremento de casos de tuberculosis en Neuquén.

De acuerdo al especialista, la adicción al crack, que por lo general se consume en grupos, hace más grave a la situación. "Nos hemos chocado con un grave problema que es la drogadicción en pacientes que tienen tuberculosis o al revés", describió. "El crack es una droga que se comparte en grupos por lo tanto quienes la consumen se contagian con más facilidad", sostuvo. Precisó que estos pacientes "muchas veces no cumplen con el tratamiento, ni con los seguimientos o es difícil ubicarlos por lo tanto se complica su recuperación y el control de la enfermedad". "Si los pacientes no cumplen con los tratamientos o los cumplen parcialmente o no los terminan pueden producirse bacterias tuberculosas resistentes a los tratamientos entonces la persona que se contagie puede adquirir una tuberculosis multiresistente de muy difícil tratamiento", describió.

Por otra parte, resaltó la necesidad de adherir a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en adoptar un enfoque más colaborativo entre países y comunidades para acabar con la tuberculosis. Esta estrategia incluye una mayor inversión en el tratamiento y diagnóstico, la mejora en la cobertura de atención sanitaria y, lo más importante, el acceso a tratamientos más cortos que mejoren la tasa de curación y reduzcan la duración del tratamiento.

La tuberculosis se transmite por el aire y puede afectar a cualquier persona, aunque su propagación se intensifica en ambientes cerrados y con poca ventilación.

Claves de prevención: un diagnóstico precoz y vacunación

En cuanto al tratamiento, desde el ministerio de Salud de Neuquén destacaron que el mismo es gratuito en su totalidad, tanto para personas adultas como pediátricas, y es provisto por Nación.

Para evitar las formas graves de la enfermedad es fundamental un diagnóstico precoz y la aplicación de la vacuna BCG a los recién nacidos antes de egresar de la institución sanitaria donde nacieron.

Es importante realizar una consulta con los equipos de salud ante los siguientes signos de alarma: tos persistente (con o sin flema) por más de 14 días; fiebre y transpiración durante la noche; eliminación de sangre en el catarro; falta de apetito; cansancio y pérdida de peso.

Cuando una persona concurre al hospital o centro de salud a consultar, se le realiza el diagnóstico, se toma una muestra y se efectúa un primer análisis para detectar la enfermedad, y luego se deriva la muestra para cultivo a los laboratorios de Zapala, Junín de los Andes o la Ciudad de Neuquén (Hospital Castro Rendón o Heller). Una vez que están los resultados se evalúa el tratamiento y el seguimiento adecuado y supervisado. Si se requiere un método rápido de diagnóstico se deriva al Malbrán en Buenos Aires.