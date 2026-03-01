Ante el incremento de fraudes digitales que utilizan el nombre de la compañía para engañar a usuarios, Camuzzi Gas difundió una serie de recomendaciones para prevenir estafas, proteger datos personales y verificar la identidad de su personal.

Desde la empresa advirtieron que en los últimos meses detectaron perfiles falsos en redes sociales, supuestas promociones inexistentes y mensajes que apelan a la urgencia —como avisos de corte del servicio— con el objetivo de obtener información sensible o dinero.

Uno de los mecanismos más frecuentes consiste en publicaciones en Facebook vinculadas a cuentas con nombres similares a la compañía, pero con perfiles vacíos y números de WhatsApp externos para continuar la gestión. Desde la firma aclararon que no realizan promociones, descuentos ni beneficios exclusivos a través de redes sociales, mensajes privados o llamadas telefónicas, y que tampoco cuentan con áreas especiales destinadas a jubilados o pensionados para gestionar supuestos planes diferenciales.

En materia de protección de datos, la compañía recordó que ninguna organización con protocolos de seguridad solicita contraseñas ni información sensible por canales informales. Por eso, recomiendan no compartir claves con desconocidos, modificarlas periódicamente y evitar combinaciones obvias como fechas de nacimiento o números consecutivos. También aconsejan no utilizar la misma contraseña en distintos servicios y cortar inmediatamente la comunicación si se solicita descargar aplicaciones o ingresar a enlaces sospechosos. En caso de recibir mensajes dudosos por SMS o WhatsApp, la sugerencia es bloquear y eliminar el número.

Para reducir riesgos, la empresa insistió en conectarse únicamente a redes seguras y conocidas, evitar el uso de WiFi públicas y cerrar sesión al finalizar cualquier trámite digital.

Como medida adicional, Camuzzi desarrolló un Sistema de Validación del Personal, que permite corroborar en tiempo real la identidad de sus operarios antes de autorizar el ingreso al domicilio. A través de esta herramienta, el usuario puede ingresar el DNI del trabajador para confirmar que se trata de un representante oficial. El sistema está disponible en el sitio web de la compañía y también puede utilizarse telefónicamente a través de las líneas 0800-999-0800 y 0810-999-0800.

Además, la empresa habilitó un canal confidencial de denuncias para reportar intentos de fraude o estafas consumadas que utilicen su nombre, con el objetivo de centralizar reportes, agilizar respuestas y colaborar con las autoridades en la prevención de delitos informáticos. Para consultas generales, los usuarios pueden comunicarse al 0810-555-3698, de lunes a viernes de 8 a 18.

Desde la compañía remarcaron que la prevención es la herramienta más eficaz contra las estafas digitales y que la seguridad no depende únicamente de la tecnología, sino también de decisiones responsables en el uso cotidiano de plataformas y servicios.