En la antesala de la apertura de sesiones ordinarias, el presidente, Javier Milei, volvió a utilizar sus redes sociales para enviar un mensaje político horas antes de presentarse ante la Asamblea Legislativa. El mandatario encabezará el acto desde las 21 en el Congreso de la Nación Argentina, en una jornada institucional clave.

A través de su cuenta en X, el Presidente publicó de manera textual el siguiente mensaje:

"¡Hola a todos! La moral como política de Estado. Nos vemos a las 21:00 desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias. ¡Viva la liberatd carajo!"

La publicación, breve pero cargada de definiciones, funcionó como anticipo de un discurso que genera expectativa en el arco político. Con la referencia a la “moral como política de Estado”, Milei volvió a poner el foco en uno de los ejes conceptuales que atraviesan su gestión.

La apertura de sesiones ordinarias marcará el inicio formal del nuevo período legislativo y servirá como escenario para que el jefe de Estado exponga los lineamientos políticos y económicos que buscará impulsar en los próximos meses.