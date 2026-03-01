Durante la madrugada del domingo vecinos manifestaron haber oído tiros en inmediaciones a la calle Circunvalación. Desde la Fiscalía de Cipolletti se confirmó que ocurrió un homicidio en la vía pública.

El hecho ocurrió a la 1 de la madrugada, en las calles Circunvalación y Serafín González. El joven asesinado fue identificado como Emmanuel Uriel Aguilera, de 20 años, quien recibió el impacto de disparos desde una camioneta.

Según lo que indicaron las pesquisas, dos personas dispararon desde un vehículo a un grupo de jóvenes que estaban en la vereda. Tras informar a la fiscalía de turno sobre lo ocurrido, se acercó el fiscal jefe y el fiscal del caso en turno, quienes trabajaron junto con el Gabinete de Criminalística y personal de la Comisaría.

Indicaron que las tareas de investigación continúan en trámite, y se ha solicitado al Cuerpo de Investigación Forense que concrete la autopsia del joven fallecido.

Por el momento no hay detenidos y se desconoce si existía relación o conflicto previo entre la víctima y los agresores.