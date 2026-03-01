El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, abrió las sesiones ordinarias en la Legislatura con un mensaje contundente: defendió las inversiones en marcha que cambian la matriz productiva con trabajo genuino y puso en el centro de la escena los proyectos hidrocarburíferos y mineros. Pero además dejó una postal política que no pasó desapercibida: un abrazo público con su vice, Pedro Pesatti, después de siete meses de silencio entre ambos.

Desde temprano, el edificio legislativo estuvo rodeado por un fuerte operativo policial y un perímetro vallado que marcó el tono de una jornada cargada de expectativa. Adentro, el gobernador desplegó un discurso con una idea fuerza clara: Río Negro ofrece estabilidad política, previsibilidad económica y seguridad jurídica en un país sacudido por la incertidumbre.

En ese contexto, Weretilneck habló sin rodeos de la necesidad de cambiar la matriz productiva. Insistió en que el futuro provincial está atado a los grandes proyectos energéticos, especialmente los hidrocarburíferos y mineros. No se trató solo de promesas abstractas: el mandatario vinculó directamente esas inversiones con la generación de empleo genuino y con la posibilidad de que la provincia deje de depender exclusivamente de sectores tradicionales.

Además, defendió el concepto de "normalidad institucional" como un activo estratégico. Sostuvo que esa estabilidad es la que permite atraer capitales y garantizar reglas claras para quienes decidan apostar por Río Negro. En otras palabras, buscó enviar un mensaje directo a inversores: acá no hay sobresaltos políticos ni cambios bruscos de rumbo.

Sin embargo, el discurso no se limitó a los grandes anuncios. También reconoció falencias en la gestión, habló de la necesidad de mejorar la atención al público y volvió a exigir que sus funcionarios salgan al territorio. Esa admisión, lejos de debilitarlo, funcionó como intento de mostrar control interno y capacidad de corrección.

En materia educativa, el inicio de clases y los reclamos sindicales también tuvieron su espacio. El gobernador hizo un repaso de las dificultades y de las obras pendientes, en un intento de mostrar que los problemas están mapeados y bajo seguimiento.

Pero si hubo una escena que todos esperaban: el abrazo con Pesatti. Después de meses de distancia política y silencio, ambos se fundieron en una imagen que habló más que cualquier discurso. En tiempos donde las internas suelen estallar en público, la foto buscó transmitir unidad, cohesión y liderazgo ordenado hacia adentro.

Así, Weretilneck combinó economía y política en una misma jugada: prometió trabajo genuino, defendió la minería y los hidrocarburos como motores del nuevo ciclo y, al mismo tiempo, mostró que la conducción provincial está alineada. En una sola mañana, el gobernador intentó despejar dudas, enviar señales al mercado y cerrar filas en su propio frente político.

El inicio del periodo ordinario de la legislatura fue poco después de las 8 de la mañana y aunque desde su círculo aseguraron que sería breve, tuvo dos horas de extensión. Luego el gobernador viajó a Buenos Aires porque está semana se va a Canadá dónde participará de un encuentro de inversores mineros y presentará los proyectos que tiene aprobados la provincia.