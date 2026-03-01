Un terrible hecho de violencia e inseguridad ocurrió durante la madrugada de este domingo en las calles de Cipolletti. En la intersección de Circunvalación y Serafín González, en la zona norte de la ciudad, asesinaron a un joven a tiros.

Según las primeras informaciones, un grupo de jóvenes se encontraba reunido compartiendo un momento cuando fueron sorprendidos por los ocupantes de una camioneta que pasó por la zona.

Desde el vehículo en movimiento efectuaron una ráfaga de disparos que impactaron directamente en un joven de aproximadamente 20 años. Las heridas fueron fatales y la víctima falleció en el acto, antes de que pudiera llegar la ayuda médica.

En el lugar trabajó el Gabinete de Criminalística realizando las pericias correspondientes, junto a personal de la comisaría jurisdiccional y Protección Civil.

Por el momento no ha trascendido la identidad de la víctima y tampoco se han identificado a los agresores.

Noticia en desarrollo