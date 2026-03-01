Una madrugada que prometía ser una más en la movida electrónica porteña terminó en escenas de tensión y desesperación en Costanera Norte. La estructura del escenario de la discoteca Archi, ubicada sobre la avenida Costanera Rafael Obligado al 6500, se desprendió y cayó sobre un sector donde había mesas con público, dejando al menos nueve personas heridas y obligando a evacuar a unas 700 que se encontraban dentro del local.

El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando una estructura metálica que sostenía luminarias y equipos de sonido cedió y se desplomó desde el escenario hacia una zona tipo terraza con vista al río. El DJ había comenzado su presentación cerca de las 4 y debió interrumpirla abruptamente tras el estruendo y los gritos.

Tras el llamado al 911, se activó un importante operativo de emergencia. El SAME envió diez ambulancias para asistir a los heridos. Según el parte preliminar, nueve personas sufrieron politraumatismos y distintos traumatismos producto de la caída de la estructura. Cinco de los heridos debieron ser trasladados a centros de salud: dos fueron derivados al Hospital Pirovano, dos al Hospital Rivadavia y uno al Hospital Fernández, mientras que el resto recibió atención médica en el lugar sin necesidad de traslado.

En paralelo, Bomberos de la Ciudad y efectivos policiales trabajaron en la evacuación total del boliche y realizaron un corte completo del tránsito en la avenida Costanera Rafael Obligado para facilitar las tareas de asistencia y peritaje.

Las autoridades ahora buscan determinar qué provocó el desprendimiento de la estructura metálica y si existían fallas previas en el montaje o mantenimiento del sistema de luces y sonido.