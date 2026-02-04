Figueroa entregó 26 escrituras en Zapala y dijo que “por 50.000 viviendas no se pagó un centavo”

El gobernador Rolando Figueroa destacó hoy la importancia del programa “Habita Neuquén”, que el Ejecutivo puso en marcha para generar 20.000 soluciones habitacionales durante los próximos dos años, y aseguró que el financiamiento de este plan “se tiene que retroalimentar”.



“El Gobierno tiene que invertir, pero también es muy importante que quien tuvo la vivienda en su momento pueda darle la posibilidad a otro de que pueda llegar a tenerla”, indicó Figueroa durante un acto de entrega de 26 escrituras en Zapala.



El mandatario neuquino expresó que “hoy estamos agradeciéndoles a los que han pagado la vivienda y diciéndole al pueblo neuquino que hay muchos ciudadanos que hacen las cosas bien, que pagan para que otro también tenga la oportunidad de tener su vivienda”.



Al hablarle a los destinatarios de las escrituras, el Gobernador indicó que “es una forma de honrarlos a ustedes que han trabajado para poder cancelar esta vivienda”. “A quienes realizaron bien las cosas, los tenemos que premiar y les tenemos que agradecer. En ese grupo están ustedes. Ojalá que podamos contagiar a muchos más neuquinos”, añadió.



“No podemos naturalizar que es lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal. No es lo mismo el que pagó su vivienda que el que no la pagó”, indicó Figueroa y explicó que, de 60.000 viviendas entregadas, 2.500 se pagaron, 7.000 se están abonando y de “50.000 no se ha pagado un centavo”. “¿Qué sistema puede perdurar si nadie cancela su vivienda o nadie paga la cuota?”, se preguntó.



“El camino que hemos decidido todos los neuquinos tomar es eliminar esos nichos de privilegios; viviendas entregadas a gente que nunca pagó un centavo, pero que sí las alquila porque tiene otra. Todas esas avivadas las estamos detectando y las vamos a exponer”, sostuvo.



El Gobernador expresó que “estamos cansados de los que se apropian de tierras que no les corresponden, de los que dicen ser algo y en realidad no lo son, de que algunos siempre terminen siendo los que ponen el hombro y el esfuerzo para poder salir adelante y otros siempre son los vivos que sin ningún esfuerzo la pasan bien”.



Por su parte, el intendente de Zapala, Carlos Koopmann agradeció por la entrega de las escrituras y consideró que “es justicia social y reconocer a la gente que pagó la vivienda”.



“La entrega de la escritura es el broche final para cuando tenés una vivienda”, dijo el jefe comunal y añadió que “hoy es el segundo acto en el cual podemos compartir la alegría de la familia y reconocer a la gente que cumple con lo que tiene que hacer”.



Los beneficiarios de esta entrega pertenecen a distintos planes de vivienda del IPVU, entre ellos Plan 209 Viviendas Nordenstrom, 40 Viviendas FONAVI, 130 Viviendas, 50 Viviendas, barrio Jansen, barrio Chachil 270 Viviendas convenio CGT, 582 Viviendas FONAVI, entre otros.



