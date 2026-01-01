El año comenzó de manera trágica para la región con un accidente de tránsito fatal que dejó como saldo dos personas fallecidas, entre ellas una menor de edad. El siniestro ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada en el kilómetro 26 de la Ruta Provincial 1, cuando una mujer que conducía un Chery Tiggo 2 perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol.

Producto del despiste en medio de la oscuridad, el automóvil impactó contra un árbol en el lateral izquierdo. Las víctimas fueron identificadas como Lorena Salguero, de 45 años, conductora del vehículo, y su hija Candela Campaña, de 14 años, quienes fallecieron en el acto. Ambos cuerpos fueron trasladados directamente a la morgue del Hospital Artémides Zatti.

El único sobreviviente del accidente fue un adolescente de 16 años, hijo de la conductora, que viajaba en el asiento trasero. El joven sufrió golpes menores y se encuentra internado en la sala 1 del hospital, acompañado por sus tías maternas.

egún fuentes médicas, informaron a Noticias Net, que la familia, oriunda de Bahía Blanca, se encontraba en Viedma para visitar familiares y había pasado el Año Nuevo en El Cóndor antes de trasladarse a la capital rionegrina.

La fiscal en turno, Paula Rodríguez Frandsen, dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro. El vehículo quedó en el lugar para realizar pericias que permitan determinar con precisión las circunstancias del accidente.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el automóvil circulaba en sentido Viedma–El Cóndor cuando se produjo el despiste por el cruce del jabalí.

No hubo terceros involucrados en el accidente, registrado a apenas tres kilómetros del ingreso a la villa marítima. La zona, además, presenta un problema recurrente: varias piaras suelen cruzar la ruta desde los campos en la falda de La Cuchilla hacia la orilla del río Negro, generando riesgos para los conductores en horarios nocturnos.