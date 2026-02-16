Una escena de extrema tensión sacudió la madrugada en Fernández Oro. Una vecina debió arrojarse al piso para salvar su vida cuando un grupo de hombres abrió fuego frente a su casa y uno de ellos le apuntó directamente con un arma.

El episodio ocurrió en calle Ushuaia, donde un llamado al 911 RN Emergencias alertó sobre detonaciones y amenazas con arma de fuego. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 26° constataron daños en una vivienda y comenzaron a recabar testimonios de los vecinos.

Según relató la mujer que reside en el domicilio atacado, todo comenzó con el estallido de un vidrio. Al asomarse para ver qué ocurría, observó a tres sujetos frente a su casa. En cuestión de segundos, uno de ellos extrajo un arma de fuego, la cargó y le apuntó. Sin tiempo para reaccionar, decidió arrojarse al piso para resguardarse en medio de los disparos.

La rápida maniobra le permitió ponerse a salvo en una situación que describió como angustiante y eterna. A pocos metros, otro vecino denunció que los mismos individuos también habrían efectuado disparos contra su vivienda, lo que generó pánico en el sector.

Con los datos aportados, la Policía desplegó un operativo en la zona que permitió interceptar a dos hombres de 24 y 29 años, quienes coincidían con la descripción brindada por los testigos. Ambos quedaron a disposición de la Justicia provincial. En tanto, continúa la búsqueda de un tercer sospechoso que logró escapar y permanece prófugo.

En el lugar trabajó el Gabinete de Criminalística, que realizó pericias, relevó indicios balísticos y documentó los daños materiales. Los elementos recolectados serán clave para avanzar en la investigación y determinar la motivación del ataque, que por el momento no fue confirmada.

El violento episodio generó conmoción entre los vecinos de Fernández Oro, que volvieron a expresar preocupación por la inseguridad tras una madrugada marcada por los disparos y el miedo. La causa sigue en curso mientras se intensifican los operativos para dar con el tercer involucrado.