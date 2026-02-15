En medio del fuerte revuelo político que generó la adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores a favor de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) —entidad que dirige la esposa del ministro Federico Sturzenegger—, el presidente Javier Milei decidió intervenir públicamente para defender la transparencia de la contratación.

Fiel a su estilo, el jefe de Estado no utilizó comunicados oficiales de la Casa Rosada, sino que reposteó un comentario publicado por el canciller Pablo Quirno en su cuenta de la red social X (@pabloquirno).

En el mensaje que el Presidente decidió replicar y avalar ante sus millones de seguidores, Quirno afirmó: "¡No hay absolutamente ninguna irregularidad sino todo lo contrario! Cancillería ha contratado a AACI desde 2018 para capacitar en idioma inglés a nuestro personal".

En esa misma publicación, el funcionario apuntó a la legalidad del proceso para desligar al ministro de Desregulación de cualquier conflicto de intereses: "En esta oportunidad, al ser la Directora Ejecutiva la esposa de Federico Sturzenegger, se activó el procedimiento de integridad previsto con la intervención de la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, quien revisó todo".

La nota original fue publicada en exclusiva por la Agencia Noticias Argentinas y reveló que el Ministerio le adjudicó de forma directa a la asociación dirigida por María Josefina Rouillet un contrato por $114.044.133 para dictar clases presenciales a 132 empleados y diplomáticos. La investigación no solo desnudó el vínculo familiar en la contratación, sino que comprobó que el valor abonado por el Estado por cada hora de clase ($191.993) triplica holgadamente los máximos salariales docentes del mercado.