Un grave incidente vial ocurrido en la noche del miércoles en Vista Alegre tuvo como protagonista a una conductora que manejaba en estado de ebriedad. Un automóvil Peugeot 207 terminó incrustado contra el frente de una vivienda del barrio Costa de Reyes, cerca de las 22. El test de alcoholemia realizado a la mujer, de 46 años, arrojó un resultado de 1,53 gramos de alcohol en sangre.

El hecho se registró en el sector de las calles Malvina Reyes y José Paine. Por razones que se investigan, el vehículo se desvió de la calzada, avanzó sobre la vereda y colisionó contra la vivienda, provocando importantes daños materiales. De acuerdo con testigos, el impacto también afectó la arboleda y plantas del frente de la casa.

De manera milagrosa no se registraron personas heridas. Al momento del choque, un matrimonio de adultos mayores y su nieta se encontraban cenando en el interior de la vivienda, aguardando la llegada del Año Nuevo. La situación generó momentos de tensión y temor, aunque no fue necesario asistir a los ocupantes del domicilio.

En el lugar intervino personal policial de la Comisaría 49 de Vista Alegre, junto a agentes de Tránsito Villa Obrera. Tras constatar el resultado positivo del control de alcoholemia, se labró un acta contravencional a la conductora y se procedió a la retención de su licencia de conducir. El hecho quedó bajo actuaciones administrativas, mientras se evalúan los daños ocasionados.