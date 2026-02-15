En el estadio de Jorge Newbery en Villa Mercedes, San Luis, La Amistad de Cipolletti perdió 3 a 2 ante FADEP de Mendoza por el pasaporte al próximo Federal A en el duelo de ganadores de las zonas Patagónica y Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

Diego Zabaleta a los 22 minutos del partido abrió el marcador para los rojinegros que en la jugada previa había mantenido de milagro la valla invicta ante el intento de Santiago Gómez por el lado de los rionegrinos. El remate del 9 se fue ancho por centímetros y en la réplica, su rival no lo perdonó y le pone las cosas cuesta arriba.

Más allá que los rionegrinos habían tenido la chance de gritar primeros en la tarde puntana, no la habían pasado bien en el trámite. Se vieron superados en mitad de cancha y Kevin Guajardo no gravitó en toda la primera parte. Sin embargo, en la última jugada un remate desde afuera del área dio en el travesaño de FADEP y en el rebote estuvo antento Nicolás Figueroa para empujarla al gol. El marcador central quedó allí después de una jugada de pelota detenido y tuvo premio.

Joel Juárez, que se quedó como alternativa en el banco de suplentes para el ingreso de Mauro García, fue la variante del complemento por el lado de los patagónicos. El enrosque de nombres era una de las variantes que manejaba Alfredo Tizza en la previa, además que el extremo marplatense había salido con un fuerte golpe en su tobillo en el último partido como local ante Boxing Club por el desenlace patagónico del torneo.

Alfredo Tizza, el técnico mendocino de La Amstad.

Tres minutos le tomó al delantero provocar la primera de peligro a favor de los sureños. Su preciso centro terminó mal definido nuevamente por Gómez.

Pero la peor noticia del segundo tiempo para La Amistad se dio a los 11. Lucas Mellado tomó a Gonzalo Klusener dentro del área, el juez Novelli lo vio y no sólo sancionó el penal, sino que le mostró la segunda amonestación al número 5 que de esta manera dejó a su equipo en inferiorridad numérica.

A Klusener poco le importó y un par de minutos más tarde acertó el remate desde los doce pasos para el 2 a 1 parcial que por ahora le da el ascenso a FADEP.

Pero La Amistad tuvo respuestas, Nicolás Alonso se proyectó por la derecha y envió un centro al corazón de lárea que Gómez por fin acertó taqueando el balón contra el arco y sacudir la red a los 28, a falta de poco más de un cuarto de hora para el pitazo final.

La calurosa tarde puntana se dirigía a un final épico para el club de Cipolletti, pero entre el desgaste por lo hecho todo el partido desde atrás, los nervios de las definiciones y el ataque del rival, Figueroa cometió infracción dentro del área y Novelli pitó el segundo penal a los 47 minutos.

La ejecución demoró más de 4 minutos porque en la zona de los banco se desató la polémica. hubo insultos y algunos empujones, hasta que recobraron la calma y la pelota quedó puesta en el punto penal. Nuevamente Klusener tomó la responsabilidad, el 9 eligió el palo derecho de Lara que, aunque adivinó, al goleador, no pudo evitar el tercero.

El minuto de adición extra no sirvió para nada. La Amistad ya había hecho todo el desgaste necesario como para llegar a los penales y se terminó quedando sin nada, al término de una temporada que lo dejó por tercera vez en las puertas de la gloria. FADEP, por su parte, jugará por primera vez en su corta historia la tercera división del fútbol argentino desde el próximo mes de marzo.

Formaciones

FADEP: Cristian Aracena; Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Bruno Costella, Federico Pérez; Diego Zabaleta, Alejandro Igartúa, Pablo Dellarole; Luciano Ortega, Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Alonso, Nicolás Figueroa, Juan Gabriel Celaya, Ariel González; Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz; Diego Martínez, Kevin Guajardo, Mauro García, Santiago Gómez. DT: Alfredo Tizza.

La previa

Cerca de de 500 hinchas de la entidad rionegrina viajaron en distintos medios para acompañar al representativo del alto valle. Se espera que el estadio del "Aviador", muestre un gran marco de público de ambas parcialidades.

El partido tendrá streaming gratuito

La Amistad accedió por primera vez a la definición por el ascenso. En dos finales patagónicas (2022-25) ante Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles (CAI) ambos clubes de Comodoro Rivadavia.

Por el lado de FADEP, también un club joven, cuenta con un plantel experimentado con el ex arquero Diego Pozo como entrenador y con otro ex golero el recordado Sebastián Torrico, el máximo responsable de la institución.