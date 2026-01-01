En la madrugada de este jueves un trágico accidente vial ocurrió sobre la Ruta Provincial 1, en el tramo que conecta Viedma con el balneario El Cóndor. El hecho dejó como saldo dos personas fallecidas y un adolescente gravemente herido.

El episodio se registró a la altura del kilómetro 26, cuando, por motivos que aún se intentan establecer, un vehículo Chery Tiggo 2 se despistó y terminó impactando contra un árbol ubicado en la banquina. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial acudió al lugar tras recibir el aviso cerca de las cinco de la mañana y constató que los tres ocupantes del rodado se encontraban atrapados en el habitáculo.

Debido a la complejidad del cuadro, se convocó de inmediato a una ambulancia y a los bomberos del cuartel del balneario El Cóndor. Los rescatistas realizaron un arduo trabajo de corte y expansión del vehículo para liberar a las personas atrapadas. En el lugar, el médico del Centro de Atención Primaria de la Salud confirmó el fallecimiento de la conductora, una mujer de alrededor de 45 años, y de una adolescente de 14 años que viajaba como acompañante.

El tercer ocupante, un adolescente de 16 años e hijo de la conductora, fue rescatado con vida y trasladado de urgencia al hospital Artémides Zatti de Viedma. Allí fue asistido por el personal médico y, tras constatarse que presentaba lesiones leves, quedó internado en una sala común para su recuperación.

En el operativo también intervino personal del Cuerpo de Seguridad Vial con base en Viedma, que posteriormente dio aviso a la fiscal de turno, Paula Rodríguez Frandsen. Según las primeras actuaciones, el vehículo circulaba en sentido Viedma–El Cóndor cuando habría perdido estabilidad, lo que derivó en el despiste y posterior choque.

De acuerdo con información aportada por allegados a la familia a Noticias Net, las víctimas serían oriundas de Bahía Blanca y se encontraban alojadas en la villa marítima. Siempre en base a esos testimonios, durante el regreso nocturno hacia El Cóndor un animal silvestre se habría cruzado sobre la ruta, lo que habría provocado una maniobra brusca y la pérdida de control del vehículo.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias accidentológicas, la investigación busca determinar con precisión las circunstancias que derivaron en el fatal siniestro que enluta el inicio del año en la región.