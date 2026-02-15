¿Cómo estará el tiempo el lunes de Carnaval en Neuquén y Río Negro?

El fin de semana largo de Carnaval cerrará con mal tiempo en el norte de la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes 16 de febrero que afectará a sectores de las provincias de Neuquén y Río Negro, con lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento y actividad eléctrica.

Según el organismo, se prevén tormentas de variada intensidad que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en poco tiempo, con acumulados estimados entre 10 y 15 milímetros. Además, se esperan ráfagas que podrían superar los 60 km/h y descargas eléctricas frecuentes.

La inestabilidad se hará sentir principalmente hacia la noche del lunes, cuando se esperan las condiciones más adversas. El panorama se presentará con calor, viento y probabilidad de precipitaciones en distintos puntos de la región, en un combo típico de verano patagónico.

En la provincia de Río Negro, las zonas bajo alerta son General Roca y este de El Cuy. En tanto, del lado de Neuquén, las áreas alcanzadas por la advertencia incluyen Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches, Picún Leufú.

De esta manera, el lunes feriado de Carnaval se despedirá con un clima inestable en la región, por lo que quienes tengan planes al aire libre deberán seguir de cerca el pronóstico.