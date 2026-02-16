Durante el fin de semana largo de Carnaval, la administración de la Municipalidad de Neuquén permanecerá cerrada los días lunes 16 y martes 17 de febrero declarados feriados nacionales, pero los servicios seguirán funcionando bajo esquema de feriado.

La recolección de residuos se prestará con total normalidad durante ambos días feriados, manteniendo los recorridos y horarios habituales.

Mientras que los Centros de Transferencia estarán cerrados lunes y martes.

El transporte público operará con frecuencia de feriado tanto el lunes como el martes.

El servicio de estacionamiento medido (SAEM) no se cobrará ni lunes, ni martes.

Las oficinas de Turismo estarán abiertas de 8 a 20 para atender consultas de visitantes y vecinos, y ofreciendo las propuestas gratuitas que tiene la Municipalidad de Neuquén

Los balnearios municipales contarán con servicio de guardavidas en todos la costa del Limay de 10 a 21 durante ambos días.

Los cementerios permanecerán abierto al público de 9 a 19.

En tanto, otros servicios como Línea 147 (Atención Ciudadana) funcionará de 8 a 15, Línea 103 de Protección Civil estará disponible las 24 horas para atender emergencias.

La Subsecretaría de las Mujeres por violencia de género el lunes atenderá de 10 a 13 (Área Legal: 299 5940203 y Área Psico-social: 299 5940216). En tantol, el martes también atenderá de 10 a 13 (Área Legal: 299 5940258 y Área Psico-social: 299 5940254).