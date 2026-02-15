El delantero argentino, ex Vélez Sarsfield, Santiago Castro, fue la figura en Bologna en la fecha 25 de la Serie A en el triunfo por 2-1 frente a Torino y volvió a sumar de a tres en el campeonato italiano.



El conjunto visitante se adelantó poco después del inicio de la segunda mitad con un gol en contra de Nikola Vlasic, tras una jugada ofensiva que terminó con una acción desafortunada. Más tarde, el propio Vlasic logró igualar para los locales, pero cuando quedaban poco más de veinte minutos, Castro apareció y convirtió.

El delantero argentino recibió la pelota dentro del área, la protegió bien ante su marcador, giró con precisión y definió de punta cruzada para batir al arquero rival y establecer el 2 a 1 definitivo.



Con este gol, Castro confirmó su importancia en la ofensiva de Bologna, sumando otra anotación clave en lo que va de la temporada y ayudando a que su equipo rompa una mala racha de resultados.