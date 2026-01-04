El mensaje de los diputados provinciales por el ataque de EEUU a Venezuela

Algunos de los 35 diputados que conforman la Legislatura de Neuquén también se pronunciaron en redes sociales a propósito del ataque de Estados Unidos a Venezuela que se consumó en la madrugada de ayer y que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su posterior extradición del país latinoamericano. Qué dijeron.



Andrés Blanco, del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, expresó: “El bombardeo de EE.UU. a Venezuela es un acto de barbarie imperialista que busca disciplinar a todo el continente. Es urgente la movilización independiente y la unidad de los pueblos del mundo.¡Alto a la agresión militar! ¡Fuera yanquis de Venezuela y América Latina!”.



Darío Martínez, de Unión por la Patria, manifestó: “Defendamos la soberanía, el derecho internacional y la paz entre las naciones. Lo de hoy es gravísimo y no debe crear precedente. Viola el derecho internacional y las normas de convivencia pacífica entre las naciones, y de ninguna manera habilita un mundo de paz para la humanidad ni para América Latina y el Caribe”.



Marcelo Bermudez, del bloque PRO-NCN, indicó: “Ayer compartíamos con nuestros hermanos venezolanos una esperanza. Hoy compartimos con ellos una hermosa realidad. Venezuela libre de Maduro”.



Lorena Parrilli, también de Unión por la Patria, compartió en su cuenta de X el comunicado del Partido Justicialista (PJ) que repudió el ataque de Estados Unidos a Venezuela.



Ludmila Gaitán, del Movimiento Popular Neuquino, compartió algunas publicaciones en su cuenta de X y una en particular: “No dimensionamos el daño que esto hace a la soberanía latinoamericana”.