La Cancillería argentina confirmó este lunes la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, uno de los ciudadanos argentinos que permanecía detenido en Venezuela desde comienzos de 2025. El Gobierno sostuvo que se trató de una detención arbitraria y celebró su excarcelación tras más de un año privado de la libertad.

Luego de recuperar la libertad, Rivara se presentó en la Embajada argentina en Colombia, donde recibió asistencia consular y la documentación necesaria, según informaron fuentes oficiales. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que las autoridades nacionales mantuvieron contacto permanente con él y con su entorno desde el momento de su liberación.

En un comunicado difundido tras conocerse la noticia, el Gobierno argentino aseguró que continúa siguiendo de cerca la situación de todos los ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela y reiteró el reclamo por la liberación inmediata de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes siguen privados de su libertad en ese país.

La excarcelación de Rivara se produce en un contexto de expectativa creciente por el posible tratamiento de una amnistía general en la Asamblea Nacional venezolana, lo que podría abrir la puerta a nuevas liberaciones en los próximos días.

Actualmente, además de Gallo y Giuliani, permanece detenido Roberto Baldo, ciudadano con doble nacionalidad argentino-venezolana que reside en Caracas. El caso más conocido es el del gendarme Nahuel Gallo, arrestado en diciembre de 2024 cuando viajaba para reunirse con su familia, y que continúa alojado en una cárcel de alta seguridad.

Desde el Gobierno nacional remarcaron que seguirán realizando gestiones diplomáticas para lograr la liberación de todos los argentinos detenidos y garantizar su regreso en condiciones seguras.