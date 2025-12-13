El viento volverá a ser protagonista este sábado en el Alto Valle. Si bien el Servicio Meteorológico Nacional renovó una alerta amarilla por fuertes ráfagas para otras zonas de la provincia, confirmó que el temporal más severo no alcanzará de lleno a esta región.

De todos modos, el pronóstico anticipa una jornada ventosa, con ráfagas que se harán sentir con fuerza especialmente durante la tarde. El organismo indicó que van a predominar vientos del sector oeste, con velocidades sostenidas que oscilarán entre los 32 y 41 kilómetros por hora.

Con el correr de las horas esas condiciones se intensificarán. Las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, lo que obligará a extremar cuidados, sobre todo en circulación vehicular y actividades al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se espera un marcado descenso respecto de los últimos días. La mínima rondará los 14 grados y la máxima no superará los 25, con cielo algo nublado durante gran parte de la jornada. Hacia la noche, el viento comenzaría a perder intensidad y se prevé una leve mejoría en las condiciones generales del tiempo.

Para el domingo, el SMN anticipa una mínima de 12 grados y una máxima cercana a los 23. Durante la madrugada existe una probabilidad del 40% de tormentas aisladas, mientras que los vientos se mantendrán moderados durante el día y volverán a intensificarse hacia la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora.