Una dotación del Cuartel de Bomberos de Picún Leufú trabajó esta tarde en un incendio registrado en la zona rural. Los fuertes vientos que azotaron la región provocaron la caída de cables que generaron las llamas.

El sector donde trabajaron se ubica cerca del predio donde habitualmente se desarrolla la Fiesta del Choclo y las Humitas. Rápidamente pudieron contener y apagar el fuego, asistidos con una cisterna municipal, tras lo cual declararon la extinción total del foco ígneo.

Otra dotación trabajó además en el barrio Alborada por una voladura de techo. En los canales oficiales de comunicación del Cuartel recomendaron a la comunidad extremar la precaución mientras se mantengan las condiciones adversas.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta por viento para este viernes 12

El aviso abarca el sur de Neuquén, incluyendo Zapala, Las Coloradas, Piedra del Águila y la cordillera. Durante las tormentas de esta semana se generaron focos de incendio en distintos puntos de la montaña, por lo cual las autoridades mantienen la alarma frente al avance de las condiciones meteorológicas.

El SMN detalla que las áreas indicadas se verán afectadas por vientos del oeste, que serían de entre 50 y 70 km/h, hasta ráfagas de más de 90km/h.