Moscú afirmó que bombardeó instalaciones energéticas y militares de Ucrania con misiles hipersónicos Kinzhal, en represalia, dijo, por los ataques ucranianos contra "objetivos civiles" en Rusia. Según el Ministerio de Defensa ruso, ese "bombardeo masivo" fue una "respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia".

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, indicó que una docena de instalaciones civiles fueron alcanzadas por bombardeos rusos, que dejaron además a miles de personas sin electricidad en siete regiones. "Es importante que todos vean ahora lo que hace Rusia (...) pues, claramente, no se trata de poner fin a la guerra", declaró Zelenski en redes sociales.

"En total, el enemigo empleó más de 450 drones de ataque y 30 misiles de distintos tipos", denunció el mandatario en un mensaje de Telegram. El golpe principal volvió a dirigirse contra el sector energético ucraniano, especialmente en el sur y la región de Odesa. En total, más de una decena de instalaciones civiles han sido dañadas en todo el país en el ataque ruso, denunció el mandatario.

El jefe de Estado ucraniano, que se reunirá durante el fin de semana en Berlín con sus socios europeos y con el enviado de Estados Unidos, volvió a pedir a sus socios el refuerzo de la defensa aérea y de las capacidades del Ejército en el frente, misiles de largo alcance y el aumento de la presión sobre Rusia para que "todos nuestros esfuerzos diplomáticos den resultados".

