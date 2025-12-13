Un hombre con problemas de salud mental, que deambulaba sin rumbo por calles y espacios públicos del Casco Viejo de Centenario fue finalmente internado en el Hospital Dr. Natalio Burd.

La decisión se tomó luego de un nuevo episodio que demandó la intervención de efectivos de la Comisaria Quinta. El hombre, de 53 años, fue trasladado en un móvil policial ante la imposibilidad de esperar una ambulancia en ese momento.

Durante la semana, su presencia se había vuelto habitual en el sector céntrico. Vecinos y comerciantes alertaron reiteradamente por gritos, insultos y comportamientos erráticos que generaban inquietud, sobre todo por su propio estado de vulnerabilidad y por situaciones de exhibicionismo en espacios donde circulaban familias y chicos.

El episodio que derivó en la internación ocurrió este viernes en horas de la tarde, cuando fue hallado en la vía pública con signos claros de desorientación y malestar físico. Los uniformados intentaron que reciba atención médica y, ante la negativa inicial y la falta de recursos inmediatos, resolvieron el traslado directo al centro de salud.

Ya en el hospital, intervino el área de Salud Mental, que evaluó la situación y dispuso su internación. Desde la Policía indicaron que se trató de una medida necesaria para resguardar tanto al hombre como a terceros, luego de varios días de llamados y pedidos de ayuda.

Según trascendió, el hombre no sería oriundo de la ciudad de Centenario y ya había protagonizado episodios similares semanas atrás en otra localidad, donde también fue visto en espacios públicos.