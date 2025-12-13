La causa por el choque que terminó con cuatro personas fallecidas en la Ruta Nacional 22 sumó este viernes una nueva definición. La Justicia resolvió que Axel Araneda continuará detenido y descartó los pedidos para acceder a un régimen más flexible mientras avanza la investigación.

La decisión fue tomada por la jueza de Garantías Claudia Lemunao, quien rechazó la prisión domiciliaria y el uso de tobillera electrónica solicitados por la defensa de Axel Araneda. La magistrada consideró que no se modificaron las condiciones que motivaron la prisión preventiva y que el riesgo de fuga sigue presente.

Durante la audiencia, el abogado defensor Michel Richman sostuvo que su asistido no intentó evadir a la Justicia y cuestionó aspectos centrales de la investigación, como las pericias de velocidad, los controles de alcoholemia y la falta de resultados vinculados a un eventual consumo de drogas. También afirmó que, tras el impacto, Araneda intentó ayudar a las víctimas.

Desde la Fiscalía, Graciela Etchegaray pidió que se mantenga la detención. Argumentó que existen elementos objetivos que refuerzan el peligro de fuga, entre ellos registros de viajes frecuentes al exterior, publicaciones en redes sociales que mostrarían un nivel de vida elevado y el hallazgo de dinero en dólares durante un allanamiento vinculado al imputado.

La querella, representada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, cuestionó la competencia del tribunal para resolver el planteo. Sin embargo, Lemunao sostuvo que correspondía expedirse y aclaró que las discusiones técnicas sobre las pruebas deberán abordarse en la etapa de juicio.

En su resolución, la jueza remarcó que no se acreditó que el imputado sea sostén económico de su familia y concluyó que ninguna de las alternativas propuestas garantiza su sujeción al proceso. Por ese motivo, ratificó la prisión preventiva y dejó sin efecto cualquier modalidad de arresto domiciliario o monitoreo electrónico.

El caso investiga el choque ocurrido el 21 de noviembre pasado, cuando una camioneta Volkswagen Amarok impactó contra una Ford EcoSport en la que viajaba una familia con destino a la costa atlántica. Como consecuencia del impacto murieron dos mujeres adultas, dos niños y la mascota que los acompañaba. Un hombre sobrevivió y continúa recuperándose.