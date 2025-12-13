Con la llegada del calor y la humedad, el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén difundió una serie de recomendaciones para prevenir mordeduras y picaduras de animales ponzoñosos e insectos. Las condiciones climáticas favorecen la aparición de escorpiones, arañas y serpientes, y en la región también se registra la presencia de vinchucas, en su mayoría silvestres.

Desde la cartera sanitaria explicaron que la mayoría de estos animales no son agresivos y que los accidentes suelen ocurrir cuando se sienten amenazados o son molestados. Por ese motivo, remarcaron la importancia de la prevención en el hogar y de adoptar medidas de cuidado personal, especialmente durante los meses más cálidos.

Tips y recomendaciones para prevenir accidentes

Mantener la vivienda y sus alrededores limpios, desmalezados y sin acumulación de objetos que puedan servir como refugio.

Colocar mosquiteros y burletes en puertas y ventanas.

Usar mangas largas, pantalones largos, calzado cerrado y guantes al realizar tareas de limpieza, jardinería, huerta o desmalezamiento.

Examinar y sacudir prendas de vestir, calzado y objetos que hayan estado guardados antes de utilizarlos.

No dormir en el suelo y tener especial precaución al mover escombros, troncos, piedras o al introducir las manos en huecos de árboles, paredes o el suelo.

No intentar agarrar ni capturar animales ponzoñosos.

Qué hacer ante una picadura o mordedura

Ante una picadura o mordedura, se recomienda retirar elementos compresivos como pulseras o anillos, no aplicar sustancias en la zona afectada ni automedicarse, y concurrir de inmediato al centro de salud más cercano o llamar al 107. El equipo médico evaluará cada caso, controlará la vacunación antitetánica y definirá si es necesaria la aplicación de antídotos, que no siempre resultan indispensables.

Animales de importancia sanitaria en la provincia

En Neuquén, uno de los escorpiones más comunes es el Bothriurus sp., de hábitos nocturnos y con veneno inofensivo para el ser humano. En cuanto a arañas, sólo dos especies producen venenos riesgosos: la “viuda negra” (Latrodectus sp.) y la “violinista” (Loxosceles sp.), ambas autóctonas y parte fundamental del ecosistema.

Respecto a las serpientes, en la provincia se encuentran dos especies venenosas de importancia sanitaria: la yarará (Bothrops sp.) y la coral (Micrurus sp.), además de numerosas culebras que no poseen veneno. Generalmente, las mordeduras se producen cuando las serpientes son pisadas, sorprendidas o no pueden huir.

Por último, Salud aclaró que la mayoría de las vinchucas presentes en Neuquén son silvestres y que, en los casos detectados de Triatoma infestans, no se registraron ejemplares positivos al parásito que causa la enfermedad de Chagas.

Las autoridades insistieron en que la prevención y la consulta médica oportuna son claves para evitar complicaciones y convivir de manera segura con la fauna local.