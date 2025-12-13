La tranquilidad habitual del Paso Chacabuco, sobre la Ruta Nacional 237, se vio alterada en las últimas horas por una escena poco frecuente: un ciervo se desplazó con calma por la zona y captó la atención de vecinos y turistas que circulaban por el lugar.

La presencia del animal, registrada a plena luz del día, generó sorpresa y rápidamente se multiplicaron las imágenes y comentarios en redes sociales. Algunos conductores redujeron la velocidad para observarlo con mayor detenimiento, mientras que otros optaron por grabar el momento, conscientes de que no se trata de un avistamiento común en ese sector.

Especialistas explicaron que este tipo de apariciones suele estar relacionado con el avance urbano sobre áreas naturales y con la búsqueda de alimento, especialmente en determinadas épocas del año. Aunque el ciervo no mostró signos de desorientación, su recorrido recordó la cercanía permanente entre la ciudad y la fauna silvestre.

Desde organismos ambientales insistieron en la importancia de no intentar acercarse ni alimentar a estos animales y pidieron extremar la precaución al circular. Advirtieron que, ante ruidos o movimientos bruscos, pueden asustarse y cruzar la calzada de manera imprevista, lo que representa un riesgo tanto para el animal como para quienes transitan por la ruta.