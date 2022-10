Arroba y arroba: regalería de emergencia

Los emprendedores en Neuquén son cada vez más y ofrecen productos y servicios de lo más variados. Algunos se valen de la destreza de sus propias manos para hacer sus creaciones, otros ponen en marcha su creatividad para ofrecer algo novedoso combinando productos y servicios que ya existen.

Tal es el caso de María de los Ángeles Dimartino, o “Angie” como le dicen quienes la conocen, una emprendedora de Neuquén que ofrece un servicio de regalería personalizada con productos para el bienestar corporal, de elaboración propia y en base a materias primas naturales.

Cuenta que todo comenzó haciendo jabones y velas aromáticas para regalar a sus amigos en los cumples. Los productos despertaban mucho interés y cada vez le pedían más. Así fue tomando forma su emprendimiento “Arroba y Arroba”.

Angie tiene formación en aromaterapia y es terapeuta floral y esos conocimientos los plasma en cada uno de sus productos. Hace velas con cera de soja, jabones con esencias naturales y sales de baño perfumadas en base a la aromaterapia. “Uso sales del Himalaya, sales de epson, sal marina, todo natural, ecológico y certificado. Por ejemplo, cuando se acaba la vela, la cera de soja la podés usar como crema para las manos. Sirve para hidratar la piel y tiene aceites esenciales de almendra, naranja, etc”, detalla.

Y aclara, “Hago todo con productos naturales que tienen garantía de ello porque es importante que lo que nos ponemos en el cuerpo sea bueno, sobre todo en la piel que es donde el cuerpo absorbe más”.

Para bajar los decibeles, un baño de pies con sales de lavanda. “No hay nada más lindo de llegar después de un día de trabajo y poner los pies en agua calentita con sales. ¿No?” Y, para levantar, hay que usar cítricos “porque son alegría”, recomendó en una entrevista en Tardes de Primera con Huguex Cabrera en 24/7.

Pero eso no es todo. Angie le dio una vueltita más al proyecto y convirtió su emprendimiento en un servicio muy particular que todos, alguna vez, deseamos tener a mano. En base a sus productos artesanales, Arroba y Arroba también ofrece un servicio personalizado de regalería, ya sea para empresas o particulares. Y, si aparece alguien que pasó por alto una fecha especial ahí es donde Angie sale a resolver regalos de “emergencia” a domicilio.

Aniversarios de casados, cumpleaños, día de la secretaría o del maestro, cualquier fecha especial es una buena razón para tener su teléfono a mano. “Me pueden llamar y decirme características o gustos de la persona a la que desean regalar, su edad y cuánto quieren gastar, y yo me encargo de prepararlo y entregarlo. Y, si me piden algo por fuera de lo que yo como artesana elaboro, me asocio con emprendedores locales y completo el regalo”, detalla.

De eso se trata emprender, de poner en marcha nuestras capacidades para ofrecer algo que otros necesitan. Angie junto a su pareja, llevan adelante Arroba y Arroba, que combina creatividad e inventiva al servicio de quien lo necesite.