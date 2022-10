La tragedia petrolera más dolorosa que tiene Neuquén

(De Más Neuquén).- La tarde del miércoles 14 de abril de 1976, algunos trabajadores petroleros de YPF preparaban sus pertenencias para volver a casa ya que comenzaban su diagrama de franco, para luego subirse al avión que los trasladaría. Ese día, debían regresar a Cutral Co desde el campamento de Rincón de los Sauces sin sospechar que eso no iba a suceder, pues un desprendimiento del ala derecha de la nave los hizo estrellar en medio de una desolada meseta a solo 35 Km de su llegada.

El avión de YPF Avro Bravo 748 (matrícula LV-HHB) era de fabricación inglesa y volaba de manera diaria hacia los yacimientos transportando al personal de YPF; por ello las 37 víctimas eran empleados de la estatal, 34 de ellos petroleros y los tres restantes de la tripulación. Unía las localidades de Cutral Co, Rincón de los Sauces (en aquel momento un campamento) y Catriel en distintos recorridos. Gracias al avión disminuían las horas de viaje de los trabajadores, pues sino el recorrido se debía hacer por tierra.

La dictadura militar que había tomado el gobierno que presidía Isabel Martínez de Perón tres semanas antes sospechó de un atentando. YPF, intervenida por los militares, dijo que el accidente se produjo por “fallas normales en un avión en vuelo”. Sin embargo, al tiempo que cerraron todas las fuentes de información, metieron preso a un hombre que subió al avión y se bajó porque decidió esperar al próximo vuelo.

El mayor accidente aéreo en la historia de la provincia del Neuquén

La causa de la caída, que se determinó luego, fue la falla en una de las alas que fue encontrada a dos kilómetros del resto del avión, casi entera, a diferencia del resto de la nave de la que sólo quedaban restos muy pequeños, lo que hizo pensar que el ala se cayó en pleno vuelo.

Los familiares no recibieron el cuerpo de las víctimas porque era imposible reconocer los restos. En el sepelio multitudinario (a cajón cerrado) participó toda la comunidad de Cutral Co y Plaza Huincul. El cortejo fúnebre partió del club social de Campamento Uno tardando una hora en llegar hasta el cementerio de Cutral Co, donde 34 rastrojeros de YPF transportaron los féretros con los restos de los trabajadores. La mayoría quedaron en una tumba común, donde luego se construyó un altar . Una placa de YPF con los nombres de todas las víctimas recuerda lo sucedido a modo de homenaje.

Los nombres de los trabajadores: Marcelino Porro -Jorge Vázquez -Jesús Reyes -Hugo Sandoval -Teodoro Sandoval -Agapito Bustos -Felix Marín -Sixto Rojas -Carlos San Martín -Mario Sanbueza -Abelardo Campos -Ángel García – Abdon Abarzúa -Carlos Retamal -Mario Casanova -Omar Carbone -Carlos Rodrigo -Daniel Arcusa -José San Martín -Juan Rodríguez Yáñez -Anacleto Baigorria -Gabriel Giménez -Juan Sepúlveda -Domingo Durán -Ricardo Seru -Florentino Zuñiga -Paulino Catricura -Joaquín Nieto -Ramón Sosa -José Bascuñán -Raúl Contreras -Aldo Carrizo -Juan Peduzzi -Rubén Terzano.