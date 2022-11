Qué es un Podcast y por qué tienen tanto éxito

Por Hernán Di Menna

Las plataformas de streaming forman parte importante de nuestra vida, qué duda cabe. Hace no muchos años atrás, pensar en ver o escuchar contenido a demanda sonaba futurista. Hoy ya todos nadamos con comodidad en Netflix, Youtube, Spotify, etc y ya no concebimos nuestra rutina sin ellos.

Durante la pandemia Covid 19 fueron una ayuda fundamental para pasar más entretenidos el aislamiento obligatorio. Y rápidamente se masificaron. En la actualidad el consumo de contenido ya consiste en la posibilidad que nos da el streaming de poner lo que queramos en el momento que se nos ocurra. Esto hizo que nuevas formas de comunicación surjan. Hoy hablamos del podcast.

Que es un podcast

Un podcast es un blog que se emite con regularidad en formato de audio, aunque ya muchos han sumado también imágenes. Podría compararse con un programa de radio pero con la particularidad de que están disponibles en cualquier momento y pueden escucharse en el teléfono, en la computadora o el smart tv.

La palabra “podcast” proviene de la combinación de otras dos: por una parte, “iPod”, el dispositivo portátil de Apple; por otra, “broadcast”, que se refiere a la transmisión de contenido de audio a través de ondas de radio.

Volviendo a la comparación con la radio, para el podcast la inmediatez pasa a un segundo plano, ya que los tiempos, desde la grabación hasta su publicación, no están ligados a este concepto. Y la temática enfocada siempre tiende a ser atemporal dándole al usuario la libertad de escucharlo en el momento en que lo desea, así como tener control sobre su reproducción: detener, adelantar o salta los episodios según su decisión.

La conquista de los podcast se basa en que ayudó a aprovechar al máximo el tiempo disponible porque puede ser escuchados no sólo de forma pasiva sino que sus principales consumidores lo hacen mientras realizan otra actividad: ya sea en el auto, en el transporte público, en el gimnasio o durante la actividad física, en un almuerzo o cena, cocinando, tomando un baño, o realizando tareas más automáticas como limpiar o trabajar.

Los podcast se pueden escuchar desde cualquier dispositivo con acceso a internet y las principales plataformas son Spotify, Ivoox, Youtube y Google Podcast, dando al usuario alternativas y recomendaciones a través de inteligencia artificial, esto es el algoritmo, basados en el análisis de los consumos.

Las aplicaciones ya mencionadas están pensadas para mantener sincronía entre múltiples dispositivos tecnológicos asociados a la misma cuenta de un usuario, de esta forma se puede comenzar a escuchar un episodio en un teléfono, parar y continuar en el mismo punto pero desde un computadora o una tablet.

Que tiene que tener un buen podcast

La democratización de estos formatos hace posible que cualquier persona desde su casa pueda formar parte de esta nueva forma de comunicación. Sólo se necesita una computadora conectada a internet y un buen micrófono que no cuestan más de $10.000. Luego deberás elegir y familiarizarte con un software de grabación y edición. Hay muchos gratuitos en la red.

Si estás interesado en comenzar a crear contenido, los especialistas han acordado algunos puntos que no podés dejar de tener en cuenta:

Un objetivo claro: debes estudiar el mercado y encontrar una buena razón para grabarlo y querer compartirlo.

Un buen guión: hay que dividir en secciones el podcast y pensar siempre en las necesidades de tu audiencia a la hora de grabar.

Una buena locución: si bien no es condición ser un profesional de la comunicación, la charla lenta y precisa ayuda a llegar a todos los escuchas.

Técnica: es necesario una buena combinación de voz, música y efectos sonoros, eliminando los ruidos externos.

Tipos de podcast

Dentro de las miles de opciones que ya circulan por las plataformas, las temáticas clásicas y más elegidas son:

Podcast de entretenimiento: son los más habituales, tiene el objetivo de hacen reír, entretener contando curiosidades o cosas rutinarias.

Podcast de información: su principal objetivo es aportar información o novedades en un campo determinado, de forma periódica.

Podcasts de formación: son aquellos que tiene un enfoque pedagógico, resolviendo dudas y ofreciendo claridad sobre un tema específico. Para aprender habilidades los más utilizados son en formato tutorial.

Podcasts de persuasión: El objetivo de éstos es inculcar una idea. Los hay de autoayuda, religiosos, políticos o con una mirada ecologista.

Ranking de los más escuchados en Argentina

Spotify brinda información periódica sobre cuáles son los podcast más escuchados en el país, la región y el mundo. Acá, los que más reproducciones tuvieron durante septiembre 2022 y de que se tratan.

La Cruda. Creado y conducido por el actor, músico y humorista Miguel Granados. En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares. La temática es muy variada y va desde contar profesiones desconocidas, repasar de momentos históricos o como afrontar la muerte de un ser querido.

Caso 63: La psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo. Lo que comienza como rutinarias sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real. Una historia que se mueve libremente entre el futuro y el pasado de dos personajes que, quizás, tienen en sus manos el futuro de la humanidad. Protagonizada por Antonia Zegers y Néstor Cantillana.

Psicología Al Desnudo: En este podcast se habla de emociones y de mecanismos internos: ¿Por qué hacés lo que hacés? ¿Por qué no podés expresar ciertas emociones y otras sí? ¿Por qué te sentís mal a veces? ¿Por qué hay cosas que te angustian, que te generan miedo, nostalgia, o que te dan placer? ¿Cómo regular tus emociones para sentirte equilibrado/a? Todo de la mano de la psicóloga clínica Marina Mammoliti.

Nadie Dice Nada Podcast: Programa joven que se involucra en las temáticas adolescentes simples (o no tanto) como el amor y el desamor, el sexo, la amistad y las relaciones en la era de la inmediatez. Tres horas diarias, conducido por Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Nati Jota y Nacho Elizalde.

Correo No Deseado: Malena Guinzburg y Connie Ballarini se animan a bucear en su pasado ligado a los años 90 y abren el baúl de los recuerdos leyendo sus diarios íntimos, sus cartas a amigas y novios o mails a destinatarios varios para transformar toda esa nostalgia en muchas risas.

Daily Quest. Un podcast de New Game Plus: New Game Plus presenta Daily Quest: las novedades más importantes del día en el mundo de los videojuegos de la mano de Mariano "Rippy" Rizza, Jeremías "Chopper" Curci y Guillermo "Guillo" Leoz. De lunes a viernes por la mañana en tu plataforma de podcast favorita.

Antes Que Nadie: conducido por Diego Leuco, Cande Molfese, Trinche y Mica Vazquez, tocan temas y cuestiones domésticas desde el humor, el desparpajo y sin el miedo al ridículo.

La Cárcel No Da Risa: presentado por Jóse Rafael Guzmán, documentalista y comediante, quien estuvo preso 2 meses y medio en Texas, EE.UU por posesión de cannabis recreativo. Jóse cuenta, a modo de “docu-humor”, como fue la experiencia más aterradora y miserable de su vida, en una pequeña cárcel en Sierra Blanca llamada “Hudspeth County Jail”.

Anécdotas: En este programa de humor, los comediantes Nicolás de Tracy, Cristian Condomí, Juampi Carbonetti y Conrado Ares relatan las más increíbles anécdotas enviadas por la gente, para la gente.