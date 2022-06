La pelu donde cortarte el pelo es una experiencia de vida

Tamara abre la enorme puerta de madera del frente de la casa y, con una sonrisa grande y luminosa, invita a pasar. Se acomoda en un silloncito del pequeño living que tiene en el salón y, mientras dos de sus perros, Máximo y Astor, se instalan en su regazo, ofrece un café (o un te, o cerveza). Así, amena y relajada, se dispone a contar cómo fue crear Tamara Codoma Estudio, una pelu ecléctica, tal como la define, pero sobre todo humana.

Todo comenzó buscando.

Ella llegó al mundo de la peluquería sin querer. Había estudiado arquitectura, tenía un niño pequeño y buscaba trabajo. Encontró una oportunidad como cajera de una pelu muy conocida de Neuquén y ahí descubrió un universo inmenso y dinámico que la apasionó. Años más, y con todo el know how cosechado abrió su propio local, tal como lo soñó: con su impronta, donde todo es posible si se trata de sentirse bien.

“Trabajando de cajera me di cuenta que la dinámica de la peluquería me fascinaba, entonces me empecé a interiorizar, pedía quedarme después de hora para ver, para aprender e interactuar con la gente. Y así es como me metí de lleno en este mundo”, recuerda.

Pero el mandato tira, y tira fuerte. A contrapelo de lo que le gustaba, se alejó de las mechas y la coloración por un tiempo, hasta que se dio cuenta que estar detrás de un mostrador, ofreciendo telas para el diseño de interiores, no era lo suyo. Renunció, revoleó todos los mandato,s como quien sacude el pelo al viento, y volvió al ruedo.

Se sumó al staff de otra peluquería neuquina donde trabajó por varios años, ya enfocada de lleno en el oficio. Luego, se capacitó en Buenos Aires de la mano de Gastón Loianno (un reconocido peluquero argentino de vanguardia) y también viajó a EEUU y Europa para interiorizarse en distintas técnicas del rubro. “Gastón (Loianno), es mi maestro. Él me dio la llave de este mundo, me dio la técnica y su incentivo fue clave en mi historia de peluquera”, remarca.

Cuando Tamara se va de esta peluquería, las clientas la buscan, la piden, la quieren. Esto le prendió la lamparita y se hizo la pregunta: ¿Y si creo mi propio espacio? Con la ayuda de clientas, proveedores, amigos, todo se fue desencadenando hacia el sí, y su proyecto se volvió real.

“Justo cuando se había puesto muy de moda la barbería, la cerveza, empecé a pensar en un lugar diferente, un lugar que tenga todo eso pero apuntado a la mujer. Busqué una casa grande donde poder vivir, trabajar y generar eso”, cuenta la peluquera neuquina.

Pelo y corazón

Tamara Codoma Espacio es un salón de belleza y bienestar orientado a la mujer, situado en una casa del centro neunquino, que ofrece servicios de peluquería, tratamientos faciales y corporales, belleza de manos y pies y también hay clases de Pilates y gimnasia localizada.

“Acá no sos un número más. La idea es que te sientas bien y apuntamos a que todo lo que ofrecemos sea personalizado por eso trabajamos solo con turno”, describe. Y, en ese ambiente ameno y poderoso, en el que se respira energía femenina, también surgen cosas fuertes.

“La peluquería tiene una carga psicológica muy grande. Acá nos abrazamos, charlamos, nos reímos, nos tomamos un café o una birra, lo que quieras. Y hemos tenido clientas que nos han contado situaciones de violencia. Somos todas mujeres las que trabajamos acá, entonces, para poder responder ante esta situación nos interiorizamos en esos temas y estamos en contacto con grupos de sensibilidad contra la violencia, que no tiene género, es contra la violencia laboral, familiar, o hacia la mujer. Esos grupos nos dan herramientas tanto para nosotras como para poder acompañar o ayudar a una clienta”, explica.

Por eso, esta pelu es un espacio de cuidado, no solo del cabello, también del cuerpo, del espíritu, del corazón y eso es lo que le da el valor agregado a este lugar.

Si te molestan los animales, no vayas

A Tamara, los animales la pueden (obvio). Mandinga, el gatito negro se pega un siestón sobre una de las sillas del salón mientras ella, amasijando con ternura a su chihuahua, explica que a su local podés ir con tu mascota. “Estamos habilitados como un espacio Pet Friendly y la gente viene chocha. Es como traer a tu hijo. Y mientras te cortás el pelo, tu perro juega con otros” dice riendo, porque sabe que salir a la pelu se vuelve un paseo divertido para todos.

Ye la mano de “ser bichera”, viene el cuidado del ambiente, otra de las cosas que priman en este salón. “Yo soy la encargada de sacar la basura y un día me di cuenta de la cantidad de residuos que generamos”. Una vez más, le encontró la vuelta. Empezó a investigar sobre el reciclado, comenzó con la separación de residuos y se contactó con una empresa recicladora de Plottier que recolecta envases de plástico.

“Y me copé. Cada 20 días, llevo toda la basura separada al punto verde de la Casa de las Leyes (el CCL de Neuquén)”, asegura. Y si alguna clienta llega con varios envases para desechar, la pelu le hace como canje, una atención en el servicio.

Sentirte “Codoma”

Y así transcurre la vida en Tamara Codoma Estudio, donde el trato humano es prioridad; donde no hay empleados, sino emprendedores que entre todos generan la sinergia necesaria para que funcione; donde te avisan que un cambio de look no te va a cambiar la vida, pero si te puede cambiar el día.

La especialidad del estudio es el color, la forma que esta peluquera-arquitecta encontró para combinar el arte y la estética con un oficio en el que se siente cómoda. Porque, al fin y al cabo, de eso se trata la vida, de ser feliz haciendo lo que te gusta. Por eso Tamara sueña con replicar este concepto en nuevos salones en otras ciudades de la región, donde la sinergia femenina sea la clave y sentirte “codoma”, el fin.