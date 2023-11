Eso que nos pasa con el río

Por Romina O, lectora y poeta de Neuquén.

Lo miramos todo el año, caminamos por sus orillas incansablemente y con diferentes motivaciones, es nuestro remanso, nuestro deporte, alguna forma de terapia. Es que vivimos en un triángulo delimitado por el agua, dos ríos que hacen tres y no podemos escapar de esa matemática de la ciudad de Neuquén.

Tenemos muchas historias sobre ríos, leyendas que enseñamos a las infancias en la escuela porque también les da curiosidad y nadie sabe qué respuesta dar sobre aquello que nos maravilla: inventamos, que es mucho mejor que cualquier certeza.

Sentimos la necesidad de estar cerca del río, hablamos de sus ondulaciones, ponderamos su caudal, lo contemplamos, le transmitimos nuestra energía, nos zambullimos, lo embalsamos, nos enamoramos en sus orillas, le construimos diques, tiramos piedras (a veces nos sale patito). Nos maravilla esa electricidad de mojarritas al meter los pies. Le tiramos desperdicios, asistimos a la magnética elegancia de las garzas, algunos caballos se acercan a beber de sus aguas y tenemos la suerte de poder espiar crines brillantes.

Ir al río es una de las formas de ser y existir en este Valle y, aunque sabemos el peligro de sus remolinos, queremos estar cerca. Esperamos el calor para meter nuestro cuerpo a vibrar sus temperaturas contrastantes: buscamos sitios altos para lanzarnos modo bombita y que las burbujas nos invadan con su delicia; o vamos sintiendo el ingreso desde la orilla con una cautela zen hasta la línea del ombligo, meridiano imaginario que define nuestra valentía frente al frío.

¿Se escapa el río de quienes escriben poesía? ¿Qué pasará con esas miradas líricas sobre lo que fluye? Leemos dos poetas fluviales de distintas latitudes de nuestro país: Silvia R. Mellado (Zapala, Neuquén) y Juan L. Ortiz (Puerto Ruiz, Entre Ríos).

Este último es conocido en la poesía argentina como “Juanele” y es la referencia lírica ineludible al hablar del río. Su poema nos ubica por fuera de sus aguas, pero también nos empuja a una experiencia de fusión. Vivimos esa lectura en balbuceo, con ese riesgo del segundo previo a la zambullida, en vértigo por todo lo que la emoción está por abrir. Nos lanzamos, la profundidad viene en recompensa.

“Fui al río"

Fui al río, y lo sentía

cerca de mí, enfrente de mí.

Las ramas tenían voces

que no llegaban hasta mí.

La corriente decía

cosas que no entendía.

Me angustiaba casi.

Quería comprenderlo,

sentir qué decía el cielo vago y pálido en él

con sus primeras sílabas alargadas,

pero no podía.