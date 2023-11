X (ex Twitter) quiere vender nombres de usuario en desuso

Desde que Elon Musk adquirió la red social mejor conocida como Twitter, su impronta se hizo notar desde el primer momento por los radicales “ajustes” que le hizo a las prestaciones de la red. No solo es su nuevo nombre “X”, que en algún momento dejaremos de aclararle al lado (ex Twitter) cuando algún político diga algo allí: ahora la plataforma divulgó la intención que tiene de proponer otra forma de monetización a cambio de un bien nominal, que son los nombres de usuario, o el arroba.

El medio Forbes informó que la empresa X (ex Twitter) intensificó esfuerzos para sistematizar una venta de los nombres de usuarios de las cuentas que estén inactivas. Para esta labor, estableció un equipo llamado Handle Team.

Según los correos electrónicos a los que el medio estadounidense accedió, se desclasificaba información sobre el plan, aunque no sería una cosa para cualquiera: el objetivo de la empresa sería cobrar 50.000 dólares por cada nombre de usuario que ya no esté en uso y que otra persona quiera tomar.

Elon Musk sugirió este mecanismo desde la óptica de abordar el problema de los “bots y trolls” que existen, por miles, en la plataforma. Asimismo, en noviembre de 2022 anunció que pensaba en “liberar” una vasta lista de nombres de usuario para el mes siguiente. De allí, un usuario sugirió la creación de “Handle Marketplace”, como el de Facebook pero para comercializar cuentas abiertamente entre sí, y con X tomando una comisión.

Si bien aún no se implementó oficialmente el intercambio de cuentas, es una práctica que existe desde casi el mismo tiempo que existen las redes sociales: la posibilidad de cambiar absolutamente toda la identidad de la cuenta sin que eso altere la cantidad de seguidores, hizo que se convierta en una forma de monetización que se extendió a Instagram y otras redes sociales.

No obstante, las nuevas políticas que X implementó para los usuarios inactivos hace que se abra la posibilidad de que muchos nombres puedan estar disponibles: para mantener activa una cuenta, los usuarios tienen que iniciar sesión al menos cada un mes, y la inactividad prolongada puede implicar la eliminación permanente de ese usuario.

El medio yankee The New York Times publicó en enero de este año que X estaba trabajando fuertemente en desarrollar cambios para poder aumentar sus ingresos, por lo que tarde o temprano esta idea u otras pueden llegar a cambiar las reglas del juego en X (ex Twitter) otra vez.