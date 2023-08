Mansilla´s loop: poemas que se mueven con un ritmo inconfundible

Por Romina O, lectora y poeta de Neuquén.

Regreso y olvido, un binomio que nos trae el epígrafe de la parte uno del libro. Italo Calvino aparece como primera palabra orbitando este sistema de símbolos que es la poesía de Mansilla. El peligro, dice, es que el recuerdo caiga en el olvido antes de que ocurra. Este epígrafe es como pararse en un volcán, estalla cualquier certeza y al unirlo con el título elegido para el corpus de poemas, empiezan a encastrarse los lenguajes y aparecer significados.

¿Será que a Mansilla siempre le intrigaron los viajeros? No digo el tema recurrente del viaje en la literatura, digo la experiencia del viajero. No sé bien cómo lo hizo, pero en las primeras tres hojas del libro yo ya conecté: guerra / Ulises / Troya / Darwin / Patagonia / guanacos / bytes / pudúes / loop / troyanos. Me estoy convirtiendo en uno de esos guanacos sorprendidos de la página 8 que abren la caja de pandora. ¿En qué momento ocurrió? Quisiera leer más lento, para asimilarme mejor a este ambiente, pero apenas la página once y ya estamos conversando sobre machis, oráculos, testigos de jehová y hasta repensamos el Ulises de James Joyce. Este cosmos se me adelanta, leer tiene que ver con viajar, soy Ulises, ya entré en loop (como un caballo).

Libro: Ulises Loop, Raúl Mansilla, Ediciones con doblezeta, Neuquén, agosto 2023.

Ritmo divino

Lo que en poesía llamamos “ritmo” se refleja en la musicalidad del texto. El efecto es una armonía, un equilibrio, un orden que le otorga al oído una proporción. Mansilla hace todo esto y además consigue con los acentos y las pausas un desequilibrio que, quienes leemos no quedamos en perturbación, por el contrario, al igual que el héroe clásico queremos escuchar el canto de la sirena a riesgo de la pérdida del sentido.

Guiños musicales nos habilitan a imaginar a Helena de Troya caminando por la calle Mitre de Neuquén capital. De fondo, en algunos poemas, puede escucharse a Luca Prodan, por supuesto el viento (Eolo) aparece sonoro y hasta Penélope escuchando “dancing queen” de las diosas suecas que la acompañan en su llanto telar. Todos datos que nos disponen a corroborar que en ese ritmo hay respuesta.

Entregarse al sonido, el riesgo vale para comprobar que el canal existe y que este poema ya estaba cantado antes de ser escrito. Lo pensaba Homero, lo pensaba Joyce, también en loop esta resonancia de volver a Ulises, a él se vuelve. ABBA. Poema del libro "Ulises Loop" del escritor Raúl Mansilla.

En la segunda parte se convoca en formato epígrafe a Mary Shelley y una pregunta alrededor de la animalidad: “¿Por qué se vanagloria el hombre de una sensibilidad superior a la de las bestias?”. De esta manera Ulises recorre los basurales y se encuentra frente a una realidad: todo está en algún loop. Sí, en este segmento del libro asistimos a una galería de lazos circulares: el Quijote, Dorian Grey, algunos gatos (por supuesto que iban a aparecer en este libro también), su entrañable amistad con Macky Corbalán poeta, Andy Warhol, Maquiavelo, hasta el mismísimo canon literario. ¿Será que nadie se salva de entrar en algún loop?

La tercera y última parte nos convoca a la pregunta por lo real y entonces, tenía que aparecer Kafka, y sí. “Nada había que hacer desde el lado de la contemplación” dice el poeta. Le habla a Ulises, pero no al héroe clásico, le habla a Ulises Loop, al héroe que se fue configurado en el camino de todos esos poemas, Ulises el del regreso, el atrapado en el regreso. Se puede escuchar un gesto de ternura al hablarle a su propia criatura. Un Ulises naufragando, regresando a la poesía cada vez, en loop poético; un Ulises obsesionado por un regreso que a esta altura del libro ya ni se sabe qué tanto importa.

No podemos dejar de acompañar a este personaje, le empezamos a hablar, sentimos sus intentos en el oleaje impetuoso de la combinatoria de palabras. Descubrimos un nuevo Ulises (personaje de astucias inagotables), entregado al ritmo, flaneur de Mansilla.

Cuando el regreso pareciera ser solamente un motivo para quienes beben las aguas de algún río, aparecen estos poemas que se mueven con un ritmo inconfundible: mansilla´s loop.

"Estafado por la poesía" en Ulises Loop.

Loop Mansilla

Raúl Mansilla nació en Comodoro Rivadavia, Chubut en 1959, y desde 1982 vive en Neuquén. Es poeta, docente, performer, editor, Director de Investigaciones Históricas del Ministerio de las culturas de Neuquén, coordinador de talleres literarios y de investigación histórica. Integró, fundó y habitó innumerables grupalidades desde las cuales se presentaba la poesía en formatos no convencionales.

Algunos de sus libros de poesía fundamentales: “Las estaciones de la sed” (1982); “El héroe del líquido” (1989), (ambas obras reeditadas por Espacio Hudson en 2018); “Ojos rojos” y “No eras un viajero inglés” (Libros Celebrios 2004); “Oralidad esquizoide” (2011); “La ruta metafísica del héroe, Antología poética” (Ediciones del Genpin 2015). Integran sus poemas, innumerables antologías literarias de diferentes latitudes y además tiene publicaciones de artículos de investigación referentes a relatos orales del interior de Neuquén y también su loop con Juan Benigar.

Loop editorial

