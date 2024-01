Genaro Peralta: “Para mí lo único importante son las canciones”

Gerano Peralta es un todo terreno. Habla con la seguridad de quien maneja no sólo los hilos de esta charla, sino de quien está acostumbrado a controlarlo todo. Y bien.

A sus 28, es músico y líder de Proyecto Möbius, futuro psicólogo de la Universidad de Comahue, operador y editor en Radio Megafón y profe de bajo y guitarra. "Sabe de la rítmica de vivir sin tiempo", dice en Catritre, la tercera canción de su nuevo EP, una de esas canciones que deberían sonar en una situación imprevista una vez por día en cualquier lugar. Podría estar hablando de él.

Así de buen compositor es el plottierense, de los mejores del Alto Valle. Acá nos cuenta sus inicios y pone el foco sobre su segundo trabajo “Movimiento lento”. Como dice en Hamacas, "abran los corazones, mientras nacen las nuevas canciones".

“Movimiento lento” es el nuevo trabajo de la banda del Alto Valle, Proyecto Möbius.

–¿Cómo es tu historia con la música, cómo arranca?

–Es una influencia familiar, empecé a tocar más o menos a los 12 años la guitarra. Había una guitarra en mi casa, mi papá toca algunas chacareras, zambas y esas cosas, pero hace 20 años que toca las mismas (ríe), no es que ha incrementado su repertorio. Pero toca los acordes básicos y sabe los ritmos típicos. Y la guitarra estaba ahí siempre en el sillón, y cada tanto agarraba y tocaba dos acordes. No lo recuerdo nunca tocando la canción completa.

Mi mamá es profe de piano pero ella nunca ejerció, medio que la obligaron a estudiar piano entonces también había un piano en mi casa, un teclado que estaba buenísimo, pero nunca me enseñó nada. Como que todo estaba disponible ahí. A los 10 años agarré la guitarra y empecé a tocar por mi cuenta. Después, mi hermano más grande empezó a tomar clases con Darío Corzo, que es un músico de Plottier, es como el profe de guitarra de toda nuestra generación. Y bueno, él traía las cosas y yo siempre le robaba los apuntes y las cosas que traía y me ponía a practicar. Así estuve mucho tiempo.

Después, como a los 15 me compraron un bajo, a los 16 una batería. Se ve que mis viejos me vieron enchufado y me llevaron con todo. Así que estudié bajo por mi cuenta, estudié un poco de batería, un poco de piano, un poco de todo. Siempre autodidacta hasta los 18 o 19 que tomé un par de clases de canto, de bajo y de guitarra.

–¿Y qué música escuchabas? ¿Qué es lo que recordás como la banda de sonido de esa época?

–Vengo mucho del rock nacional. A los 13 años descubrí a Los Redondos y me metí a pleno. Y si arrancás con Los Redondos, conocés a Sumo y así sucesivamente. Después, como a los 16 empecé con el rock uruguayo: No Te Va A Gustar, La Vela Puerca, 11 tiros, Cuatro pesos de propina, son bandas que estaban buenísimas y que me llevaron a tocar con un cuñado que tenía una banda de candombe, una cuerda de 3 tambores uruguayos y Gabi Barrios, que cantaba sus canciones con la guitarra acústica. Y me invitaron a tocar el bajo. Ahí tuve que aprender un poco de la cuestión más rioplatense y me enganché mucho con esos ritmos y puedo decir que me sentí influenciado por esa música.

"Las texturas o algo de la poesía bastante sutil te hace dar cuenta que soy de acá y que los chicos que tocan conmigo también".

–¿Y eso lo ves hoy en tu música actual? ¿Lo reconocés?

–En el disco anterior se ve clarísimo porque hay 2 o 3 candombes, está todo el tiempo la rítmica esa. En este también aparece, pero mucho más sutil. Es como que la rítmica la puse con una guitarra, mucho más velado todo, pero sigue estando.

–¿Cómo nacen las canciones? ¿Tenés método?

–Primero hago la melodía, escribo la letra y la secuencia de acordes. El orden va variando. Y después lo que hago es pensar en la estructura de la canción, que a mí me cierre y tenga sentido. Soy medio obsesivo es en la estructura, la compongo, la grabo y después voy cortando y pegando partes, compases, las voy dando vueltas hasta que me convence como queda. Hago ese trabajo de estructura que para mí es súper importante pero nunca me fijo en cuánto tiempo duran. Si la canción termina durando 5 minutos, es lo que tiene que ser, no me pongo muy pesado en eso . De hecho, la última canción "Parsimonia" es súper cortita, no sé si llega a los 2 minutos, es lo que tenía que ser para mí y otra dura 5 minutos, no hay nada calculado. Sí soy pesado con las estructuras, hay una decisión ahí.

–¿Todo ese proceso lo hacés solo?

–Sí. El disco anterior fue como mucho más colectivo, yo llevaba las canciones y las trabajábamos entre todos. Pero, en este caso, uso una placa de sonido en mi casa entonces compongo la canción. Por lo general, está la secuencia de acordes con una melodía y de ahí se desprende la letra y ahí armo todo, bases, grabo las guitarras y después programo una batería con el groove que a mí me gusta, armo la línea de bajo y grabo el resto de las guitarras, todo en muy poca calidad pero que me da la referencia de cómo quiero que suene, ¿no? Después, eso mismo se lo mando a los chicos (Wilson Maza: Teclas; Toto Radeland: Guitarras eléctricas; Julián Beccaria: Bajo; Coco Gonzalez: Batería; Martín Reyes: Voz) y obviamente tienen la libertad de mejorarlo.

Después, todo esto lo ensayamos un par de veces y se lo mostramos a Rigo Quesada, de Universo Música de Cipolletti, que es el productor de este disco. Venimos trabajando juntos hace tiempo, es un genio total y es muy fácil todo con él porque tiene un montón de data pero además es muy agradable. Entonces es todo lo que uno necesita para grabar. Y, en este caso, corregimos un par de cosas en la estructura, algún acorde, algún compás, y vimos que estaba todo bastante bien desde el principio así que nos metimos a grabarlo enseguida.

En octubre de 2023 se estrenó el nuevo EP "Movimiento Lento" en el canal oficial de YouTube de Proyecto Möbius. También está disponible en Spotify.

–Hablemos de las imágenes que acompañan al EP. ¿Cómo fue meterse en ese mundo?

–Lo trabajamos con Mariana Rodríguez y con Claudina Eckerdt. A Claudina la conocí en la radio, en Megafón, pegamos buena onda. Yo tenía muchas ganas de que el producto sea audiovisual, pero eso a mí me cuesta un poco así que elegí delegarla en personas que sepan. Les mostré las canciones ya terminadas y me preguntaron si tenía alguna idea; algunas sumé y otras la pusieron ellas y la verdad yo estoy re contento con con cómo quedó. Consiguieron una calidad increíble, todo en 4K, se ve re bonito y fueron muy minuciosas a la hora de pensar la luz, muy detallistas. Y, a la hora de contar la historia, lograron interpretar muy bien. El orden de las canciones del EP yo lo tengo pensado hace un montón de tiempo y ellas lo vieron de la misma manera e hicieron una historia que cerrara del mismo modo.

–Entonces lo ves como un concepto general, como una obra completa.

–Es una obra completa, obvio que sí. Si alguien la quiere poner en su playlist separado, todo bien, pero para mí el orden tiene un sentido en la música y ellas le dieron también un sentido en lo visual. Así que cierra completo y es cortito (dura 20 minutos) entonces como que es cómodo para verlo de una sentada.

–Y en vivo, ¿eso cómo se traduce?

–Tenemos pensado presentarlo en marzo recién, así que ya ensayamos un par de veces con la banda. Algunas canciones ya sonaron en vivo hace un tiempito porque no nos podíamos aguantar hasta que esto salga, pero sí, en realidad suena exactamente igual a como lo grabamos, no tiene mucho de más.

La banda planifica presentar el nuevo EP en vivo en marzo.

–En ese mismo orden, ¿te lo imaginás tocándolo o podría alterarse en vivo?

–No, en vivo puede alterarse porque además ya se involucran las canciones del disco anterior. Entonces, tiene como otra forma de relacionarse porque serían las nueve canciones del disco anterior más estas cinco más un par de inéditas que compuse mientras estaba grabando esto, así que todo tiene lugar ahí.

–¿Dónde posicionás musicalmente a Proyecto Moebius? (Genaro se toma su tiempo para contestar. Lo piensa, busca comodidad, y responde)

–Es re difícil de definir un estilo, porque yo siento que se ven las influencias mías y de los músicos que tocan, así que es súper variado todo. Yo pensaría que es música popular pero el formato es rockero: hay piano, batería, bajo, guitarra, es una banda de rock pero que a veces toca candombe, a veces toca funk, a veces sí se pone efectivamente rockero y tiene como sus aires rioplatenses siempre. Así que va por ahí. Pero para mí lo más importante son las canciones, lo que dicen y cómo las va a tocar la banda.

Para Genaro, el río y las montañas de la Patagonia tienen algo que, definitivamente, se cuela en sus canciones.

–¿Reconocés en tu música el lugar del que sos? ¿La Patagonia se traspapela en tu música, en tu composición?