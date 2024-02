Murió la referente trans que vivió 30 años en Neuquén

Murió ayer y fue despedida esta mañana, Magalí "Maga" Muñiz, sobreviviente de la última dictadura, y considerada "parte fundamental" del Archivo de la Memoria Trans (AMT). Vivió en Neuquén muchos años, y había vuelto a su Tigre natal. Murió en el día en que cumplía 60 años, pues había nacido el 19 de febrero de 1964.

Diana Magali´ Muñiz, durante la última dictadura, estuvo detenida en el Centro Clandestino de Detención de la Comisaría 1° de Tigre, lugar que fue señalizado como sitio de la memoria en 2020. En 1988, en un contexto donde las personas transexuales eran perseguidas y criminalizadas, hicieran lo que hicieran, emigró a Neuquén. Estuvo poco tiempo, porque en 1989, ante la situación política de inestabilidad del gobierno de Raúl Alfonsín, y los rumores de que podía volver un gobierno militar, se fue a Chile.

Pero al poco tiempo, y después de la asunción de Carlos Menem como presidente, volvió a esta provincia. Aquí vivió 30 años, y desarrolló un intenso activismo. Presidió la "Asociación Conciencia Vihda" que trabaja por los derechos de las personas seropositivas. Se hizo muy amiga de la monja Mónica Astorga Cremona, conocida como "la monjita de las trans". La reconocía como "mi madre espiritual".

"Me ayudó a salir de un infierno tan grande como son las drogas y el alcohol, y me enseñó qué había otros caminos mejores para andar en mi vida qué yo no conocía", escribió alguna vez en las redes digitales.



Volvió a la provincia de Buenos Aires, después de una agresión muy fuerte. La dieron, incluso, por muerta. Le dejó marcas en la cara y en el alma. Tenía, en este último tiempo, "muchos problemas de salud" como secuela de las "violencias sufridas", contaron sus allegados. Se sometía a "diálisis dos veces por semana, por problemas renales", y no trabajaba desde septiembre del año pasado.

"Yo era muy inteligente de chica, quería estudiar pero tuve que elegir entre ser trans y estudiar porque las dos cosas no eran compatibles, así que todo eso me lo deben. Yo fui trabajadora sexual porque no tenía oportunidad de ser otra cosa, y si viví todas las cosas que viví en la vida es responsabilidad del Estado por no darme derechos, un nombre, una identidad. No van a poder reparar nada del daño que nos han hecho pero por lo menos vamos a poder tener una vejez digna", dijo una vez, en un reportaje.