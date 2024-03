Video: en plena tormenta, un automovilista arrastró a una mujer en el capot

En medio de las impiadosas tormentas que inundaron cientos de viviendas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, otro impactante video trascendió en las redes en el que un automovilista levantó en su capot y arrastró varios metros a una mujer. Desde el momento que se viralizaron las imágenes, los internautas comenzaron a elucubrar varias teorías acerca de un potencial vínculo entre ambos, pero la víctima finalmente habló sobre al respecto de lo sucedido.

Tal como sucedió ayer con el conductor que generaba olas que hacían entrar cada vez más agua a las casas damnificadas por el temporal (y abrió fuego contra los vecinos que lo increparon), esta mujer llamada Mariel relató a El Trece que se paró delante del Volkswagen Surán de color blanco para pedirle en buenos términos que no circulara por ese sector por el mismo motivo.

En plena tormenta, un automovilista arrastró en su capot a una vecina. pic.twitter.com/SJ3VaW9WkU — Mejor Informado Videos (@InformadoMejor) March 13, 2024

En pleno diluvio, y en la esquina que une a Sánchez de Bustamante y República del Líbano en el partido de Avellaneda, Mariel contó: “Le hablé, porque intenté que aminorara la marcha porque hacía olas y se metía el agua en casa de los vecinos. Pero este hombre no me escuchó. Sonrió y aceleró”, contó la víctima que, de milagro, salió ilesa.

La mujer negó haber discutido con el hombre y aclaró que no le dijo "nada malo". Además, agregó que quiso "ayudarlo a él también porque se iba a meter en una zona que estaba muy inundada, quería meterse en una calle en donde la boca de tormenta estaba tapando todo y se le iba a quedar el auto", detalló.

Tras pedirle que regrese para el lado del puente de Gerli, Mariel pasó a describir el aterrador momento que pasó con este conductor que iba acompañado de su pareja: "La verdad que no entiendo por qué reaccionó así. No sé si fue la lluvia o qué, pero no me escuchó, sonrió y arrancó", describió.

La Fiscalía inició una causa de oficio contra el conductor

El periodista Ignacio González Prieto comentó posteriormente que la Fiscalía Nº7 inició una causa de oficio contra el conductor que atropelló y llevó en el capot a una mujer en medio de la inundación. Mariel lamentó en el cierre de su relato: "Un par de personas lo persiguieron y golpearon al conductor. Pero no queríamos esto. Sólo queríamos contribuir y ayudar".