Semana de grandes cuadraturas, poniendo orden al caos

"No se piensa en el verano cuando cae la Nieve, dice la canción de Franco Simone y con esta frase inauguramos esta segunda semana de agosto que nos pone a prueba con nuestras expectativas, con nuestras proyecciones y lo que creemos que es posible. Vamos camino hacia una luna llena que marcara el siguiente nivel a nuestra autonomía, nuestra soberanía, a nuestra autenticidad.

Esta es una semana que nos pone a prueba con nuestra paciencia, semana de repaso, lenta con algunos retrasos, demoras, confusiones, pero atenti que Mercurio retro ya nos viene preparando para ello.

Júpiter y Saturno RX los señores del tiempo, los crono cráteres generan una enorme tensión y traen grandes cambios en lo social, en lo colectivo. Caen velos y situaciones excesivas e impulsivas en lo publico salen a la luz y esto nos lleva a una gran transformación.

De dónde venimos

Venimos de la retrogradación de mercurio que tan temida muchas veces, es el remanso astral para tomar fuerzas y redireccionar el camino en este tiempo. En este contexto de movidas titánicas en el cielo, Mercurio retro en virgo nos empezó a mostrar ahí donde nos estamos sintiendo incomodos, ahí donde nos sentimos apretados y donde las cosas que no salen nos muestran con los bueyes que aramos para crear la realidad que deseamos. La conjunción de Mercurio y Venus nos posibilito la reconexión o la reconciliación con aquella visión que nos estaba manteniendo amarrados a pensamientos negativos o pensando mal sobre alguna situación.

Situaciones que se repiten, o escenarios que vuelven a darse y que nos traen la posibilidad de ver viejas heridas con otra visión, mas dispuestos a la sanación. Mercurio retro nos pone al tanto de todo aquello que dijimos pero con lo que no nos comprometimos, con aquello que empezamos pero que dejamos en el camino. Por eso la acción de la retrogradación nos trae de nuevo situaciones para que conectemos con lo que estamos haciendo. Vamos camino hacia una luna llena en Acuario y quien no conoce su historia vuelve a repetirla. A fuerza de repetición logramos la integración.



Hacia dónde vamos

Esta semana además de ir hacia a una mega luna llena en Acuario que se da el domingo 18 de agosto, se da una gran tensión entre los dos señores del tiempo: Don Saturno que se encuentra retro sobre el signo de Piscis y Júpiter que este año ingreso a Géminis, donde también esta el guerrero Marte. Esta es una configuración que se va a estar sintiendo fuertemente todo el mes de agosto, y estará trayendo mucho movimiento en lo colectivo social sobre situaciones que implican mentiras, o desengaños, informaciones y desinformaciones.

Ponemos el foco en querer descubrir la verdad de algún asunto. Situaciones que implican restricciones, demoras y resistencias en cuestiones financieras y lo legal. Como los signos implicados en este movimiento son Géminis y Piscis la comunicación se distorsiona o todo se exagera y sale a la luz por presión o bien se pretende tapar el sol con un dedo, o procrastinar en un mundo de fantasías.

Júpiter es el planeta que expande, amplifica, magnifica y Saturno es el planeta de la restricción. Entonces esta tensión nos pondrá en jaque en una situación que implica tomar una decisión entre dos o mas opciones. Saturno parece frustrar alguna situación pero solo para que conectes con lo que es posible, y con lo que quieres hacer posible.

Este movimiento nos va a poner en una encrucijada con nuestra propia dualidad ahí donde estamos deseando algo y no hacemos nada al respecto. En ese sentido marte va a empujar a la acción, cómo está en Géminis tiene que ver con la comunicación. Y esto tiene que ver con temas que abrimos en el 2021 cuando se dio la última conjunción entre Júpiter y Saturno en Acuario y cómo vamos a una luna llena en acuario esto pide que seamos auténticos con lo que verdaderamente deseamos. Puede que algo se nos haga totalmente irresistible y nos lleve a considerar y revisar nuestra realidad actual, lo que elegimos. Con Saturno nos volvemos mas conscientes de nuestras responsabilidades, nos toca hacernos cargo de nuestras decisiones que hemos tomado en el pasado.

No vamos a poder evitarlo, toca hacerse cargo de las expectativas y las proyecciones que estábamos haciendo sobre situaciones, personas o eventos y que quizás no responden a nuestros deseos mas íntimos.

A su vez a partir del día 14 Marte en Géminis hace una conjunción a Júpiter y esto nos trae acciones exageradas, queremos hacer todo y Saturno nos dice que todo no se puede, toca elegir, hacerse cargo de todas las opciones que se abrieron. Marte en géminis puede traer mucha impaciencia, sensación de que se nos hace tarde para lograr algo, que no llegamos con los tiempos. Marte en géminis nos muestra cosas que empezamos en junio con la luna nueva que se dio en ese signo, y que ahora con Saturno en cuadratura nos ponen en conflicto por que terminan siendo situaciones que podemos sentir como limitantes o que nos limitan.

Este transito se puede sentir como no poder hacer lo que queremos o deseamos por sentirnos con falta de autonomía, o sentirnos limitados, falta de libertad por asumir nuevas obligaciones o nuevos compromisos que afligen. Y como vamos a una luna llena, la frustración puede ejercer tal presión que nos lleva a movernos a buscar la transformación.

Por otro lado como Venus esta en Virgo también estará muy activa en estas tensiones, y nos trae grandes revisiones en relaciones y dinámicas vinculares, son semanas para enfocarse en lo posible, para discernir entre lo que especulo, lo que creo y lo que siento. No todo es como lo vemos. Lo que se inicio en junio pasa por una revisión. Saturno nos pide orden y que seamos consecuentes, y tomemos responsabilidad de nuestras acciones. Los signos mas afectados serán los signos mutables: Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, toca hacerse cargo del caos de lo diverso.



Clima social

En el clima social situaciones ocultas, situaciones que se esconden salen a la luz, sobre todo información que trae dudas o incertidumbre y que estarán poniendo en tensión a todo lo que ostenta poder, a todo lo que ejerce poder de manera abusiva y o autoritaria como ya nos venia mostrando Plutón en Acuario.

Con Lilith en Libra salen situaciones de relaciones y asociaciones ocultas, como ya les vengo advirtiendo desde que comenzó agosto que este mes seremos testigos de muchas separaciones en figuras publicas, formulas políticas que se disuelven y desarman. Giros que traen reconfiguraciones sorpresivas en el ámbito polito. Esta es una semana donde estaremos poniendo el foco en discernir entre distintas fuentes de información, estaremos poniendo el foco en juzgar la falta de información o bien la sobreinformación que nos lleva a una desinformación. Situaciones confusas que nos muestran lo que es irrealizable, lo que no es posible llevar a cabo en materia de economía mundial. Esto puede verse reflejado sobre todo en el mercado de las cripto monedas y el dinero digital.

La gran cuadratura de los Cronocrateres Saturno y Júpiter nos trae una caída de velos, Saturno nos obliga a revisar ahí donde estamos poniendo una fe ciega. Comienza el caos en lo social que traerá un nuevo orden con la luna llena en Acuario. Con Marte en géminis pueden abrirse nuevos frentes de enfrentamientos a nivel mundial, comienza la guerra de la comunicación. El exceso de información, de datos puede colapsar los sistemas.

Con esta cuadratura entre Marte, Júpiter y Saturno tenemos una época desfavorable para los asuntos financieros y las inversiones de todo tipo ya que pueden haber restricciones fortuitas, demoras e impedimentos. En general el clima se vuelve inestable con esta configuración astral de signos mutables y traen grandes problemas en sistemas de comunicación, sistemas informáticos, todo lo que implique viajes, traslados, mudanzas pueden verse demorados, impedidos.

En cuanto al clima Saturno también estará mostrando los limites de lo que no podemos controlar, tendremos novedades de huracanes, activación de volcanes, y movimientos telúricos.

Es una semana para ser prácticos, simplificar, ahorrar energía y practicar la paz-ciencia para poder discernir con conciencia y amor. Como siempre digo, no hay otro mundo, hay otras maneras de vivir en el. que tengan una gran semana! Estrellas para todos.