Conocé la misteriosa “isla de los gatos” de la Patagonia

La "isla de los gatos" frente a las costas de la provincia de Chubut despertó la curiosidad de un grupo de investigadores del Conicet. Es que allí, frente a la costa del pueblo de Camarones hay una comunidad de gatos salvajes que nunca tuvieron contacto con seres humanos, motivo que atrajo a la licenciada en Ciencias Biológicas Georgina Squartini.

La becaria investigadora pasó varias jornadas en la Isla Tova con 3 compañeros, tomando minuciosas notas de la interacción en la comunidad de animales que ahí habitan.

“Mis directores, Alejandro Gatto y Daniel Udrizar Sauthier, ya trabajaban en esas islas hace varios años. Cuando yo era estudiante en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, hice una pasantía en la que tuve que analizar muestras y obtener datos sobre la dieta de peludos en una de las islas. Así fue como conocí que existían estos territorios, donde había especies introducidas, y que resultaban ser un sistema muy interesante para estudiar”, relató Squartini a Infobae.

Uno de los gatos que viven en la Isla Tova en la Patagonia, frente a la costa de Camarones en Chubut.

En alerta por los pingüinos

La investigadora comentó que a pesar de que estas islas están deshabitadas hace décadas, en su historia hubo distintas ocupaciones humanas desde el siglo XIX, desde asentamientos franceses e ingleses, hasta personal de la Armada y algueros: “Lo novedoso es que encontramos varias especies de mamíferos introducidos que posiblemente estén interactuando con las especies nativas", apuntó.

En este sentido, Squartini apuntó que el enfoque de su investigación es "estudiar cómo se relacionan estas especies y cuál es el impacto que tienen sobre las colonias de pingüinos en particular. Mi investigación está centrada en los hábitos de esta comunidad de felinos porque son los depredadores que podrían estar ejerciendo una presión directa sobre las especies nativas”.

Los científicos del Conicet estudiaron el excremento de los gatos, entre los que hallaron plumas de pingüinos.

Georgina y el equipo de trabajo convivieron durante varias semanas en la Isla Tova para estudiar el comportamiento de los animales, colocando cámaras fotográficas trampas para tomar imágenes. Así pudieron divisar a los gatos y también conejos que deambulan entre la vegetación del lugar.

“Estimamos que habitan unos diez gatos, cuyas características físicas no difieren mucho de los que podría tener cualquier persona en su casa. Un feral es un felino doméstico asilvestrado que se alimenta de la fauna que encuentra a su alrededor. Lo particular de esta isla es que estos gatos están completamente aislados de la población humana, ya que no vive nadie allí”, señaló Daniel Udrizar Sauthier, en un comunicado del Conicet.

La vida en la Isla Tova

A lo largo de esas tres semanas, el grupo soportó tormentas patagónicas y la nula comunicación con la sociedad: “No hay señal de celular y usamos una radio para confirmar que todo seguía bien en la isla. Igual es trabajo sumado a placer. Las noches estrelladas son únicas en Tova. No se ven en otro lado del mundo”, remarcó Georgina Squartini.

Sobre el comportamiento de los gatos, destacó que “son bastante esquivos. Se pueden ver en la isla, pero no están acostumbrados a ver personas caminando cerca. Me crucé con alguno en los senderos más cerca de la costa, pero son felinos que le escapan al contacto con los humanos. Algo que no es común”.

En cuanto a las estrategias para poder investigarlos, apuntó que durante sus investigaciones colocó cámaras trampa: "Son dispositivos que toman fotografías cuando detectan movimiento. Esto nos permite ver en qué áreas se distribuyen, en qué momentos del día están activos y si hay alguna interacción con los pingüinos u otras especies".

De qué se alimentan los gatos salvajes en la Isla Tova

"También recogí muestras de fecas para analizar su dieta en el laboratorio, examinando los restos encontrados. Los resultados preliminares indican que su dieta se basa principalmente en cuises y, en menor medida, en conejos (otra especie introducida en la isla), lagartijas, pingüinos y otras aves”.

El investigador Alejandro Gatto agregó en el comunicado de Conicet que si bien en las muestras aparecen restos de pingüinos, casi exclusivamente plumas, "esto no necesariamente indica que los gatos depredan directamente sobre individuos vivos, ya que es común que, durante la época de reproducción, muchos pingüinos mueran por diversas causas, y los gatos podrían estar aprovechando esos cadáveres como carroña”.

Squartini explica que hay otra isla cercana en la que aparecieron las clásicas ratas de ciudad: “Es en Leones, cercana a Tova. Allí hay un faro de la armada con lo cual hay presencia del ser humano. La hipótesis más fuerte que los roedores llegaron a la isla desde algún barco a principios de siglo XX”.

Los conejos de la isla

Otra curiosidad de la Isla Tova es la presencia de conejos. “Aquí la idea es que eran criados para alimentación de las colonias de algueros. Los seres humanos se fueron y estos animales comenzaron a reproducirse y a sobrevivir”, comentó Squartini.

Un conejo captado por las cámaras de los investigadores del Conicet en la Isla Tova

“Queremos completar el análisis de las muestras restantes, combinar los datos obtenidos de las cámaras trampa y, si es posible, aplicar técnicas de isótopos estables para obtener datos complementarios sobre la dieta, junto con un conteo detallado de la colonia de pingüinos. Una vez que tengamos toda esta información, la intención es integrarla para determinar los hábitos de esta especie introducida”, revela Squartini.

Hasta el momento, la investigación no confirmó acciones depredadoras de los gatos en las imágenes que tomaron. “Puede ser que haya alguna acción instintiva de estar agazapado frente a un pingüino, pero no hay pruebas de que los felinos hayan atacado a estas aves en forma directa”, concluyó la investigadora del Conicet.