El Mercado Concentrador del Neuquén presentó oficialmente la segunda edición de Mercado de Sabores, una propuesta familiar para disfrutar el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, con entrada libre y gratuita. Se trata de una feria que reúne lo mejor de la elaboración de alimentos de nuestra provincia junto con la variada oferta de alimentos fresco y de calidad que ofrece habitualmente el Mercado Concentrador del Neuquén.

Durante ambas jornadas, los visitantes podrán recorrer los puestos de frutas y verduras del Mercado, donde se podrá comprar tanto al por mayor como al por menor, aprovechando los buenos precios que ofrecen los productores y operadores.

Además, habrá una feria de elaboradores de alimentos y bebidas con más de 130 stands que ofrecerán productos dulces y salados: bodegas, productores de trucha, chacinados, dulces, chocolates, repostería artesanal y bebidas con y sin alcohol, provenientes de distintas localidades de la provincia: Aluminé, Moquehue, Villa Pehuenia, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Senillosa, Plottier, Centenario, San Patricio del Chañar, Picún Leufú y Neuquén capital.

El espacio contará también con un parque de food trucks con distintas propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo, sorteos, degustaciones y charlas abiertas. Y, uno de los momentos destacados será la charla del Dr. Facundo Pereyra, médico gastroenterólogo y referente en salud digestiva, reconocido por su programa B15, quien disertará sobre bienestar y salud el sábado 15 a las 15:00 horas.

Neuquén es alimentos

Durante el lanzamiento, el ministro de Economía, Producción e Industria de la provincia, Guillermo Koenig destacó que “Mercado de Sabores es una muestra del perfil productivo que tiene la provincia. Neuquén no es solamente gas y petróleo: también tiene turismo, inteligencia artificial e industria del conocimiento. Tenemos que prepararnos para el Neuquén post Vaca Muerta, y estas son las alternativas que pueden crecer cuando los hidrocarburos ya no tengan el mismo valor económico”.

Asimismo, recordó que la primera edición de la feria superó las 25 mil visitas y expresó su confianza en redoblar la convocatoria este año. “Es una gran oportunidad para que la gente conozca los productos neuquinos, todos con control bromatológico y garantía de calidad”, aseguró.

Participaron del lanzamiento el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el titular del Mercado Concentrador, Diego Molina; a secretaria de Jefatura de Gabinete de la municipalidad de Neuquén, María Pasqualini; el intendente de Centenario, Esteban Cimolai, entre otros.

Descubrí el Mercado

Más allá de la feria, el evento representa una excelente oportunidad para conocer y recorrer el Mercado Concentrador del Neuquén, el polo agroalimentario más importante de la región. Actualmente, el mercado funciona en horario de verano de lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana, por lo que esta feria permite a toda la comunidad acercarse en un formato distinto, disfrutar del ambiente y descubrir su oferta.

Por su parte, Diego Molina, titular del Mercado Concentrador, invitó a participar del evento, destacando que “es una oportunidad para abrir las puertas del mercado, compartir con la gente de la Confluencia y que todos puedan conocer cómo trabajamos y los productos que se ofrecen a diario”.

El evento es organizado por el Mercado Concentrador del Neuquén junto con el Centro PyME-ADENEU, dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria, y cuenta con el apoyo de los municipios de Neuquén capital y Centenario.

El público podrá llegar en tanto en vehículo propio (hay estacionamiento gratuito), como en colectivo, ya que hay una extensión de la Línea 2 de COLE, identificada con un cartel especial, y con frecuencias durante todo el día.

De esta forma, Mercado de Sabores reunirá lo mejor de la producción alimentaria neuquina, junto con la variada oferta de alimentos frescos y de calidad que caracteriza al Mercado Concentrador.