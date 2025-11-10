Una madre de Villa La Angostura está realizando una campaña solidaria pidiendo ayuda para su hijo, Nicolás, quien tiene nueve años y desde los cuatro meses enfrente una lucha contra una malformación vascular en su ojo izquierdo.

Paola Yenifer Acosta, conocida por los vecinos como Jenny, está pidiendo ayuda para poder costear los gastos que conlleva el tratamiento de su hijo. El pequeño realiza su terapia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, donde cada año deben viajar para controles, estudios o reuniones con el comité médico. Lo realiza desde los cuatro meses y viaja todos los años.

En el último control, en enero de este año, Nicolás fue evaluado por el comité médico y su cuadro se encontraba estable. “Él por ahora no se puede operar porque el tumor está en un lugar de difícil acceso y es riesgoso para él”, detalló su mamá.

Sin embargo, una complicación reciente cambió los planes ya que un golpe en la escuela le provocó molestias y los médicos solicitaron nuevos estudios. “Por eso tuvo una complicación y ahora debemos volver a Buenos Aires. Dos veces en el mismo año se me hace muy difícil”, contó con angustia.

Destacan que Jenny trabaja como empleada doméstica y que todos los gastos del viaje, desde traslados hasta la alimentación, son cubiertos por ella. “Todos los años hacemos el esfuerzo, pero esta vez no llego", lamentó.

Por esto decidió iniciar una colecta solidaria para reunir fondos. “Mi idea es llegar al millón, como para solventar un poco los gastos, porque después el resto me hago cargo yo”, explicó. “Él es un niño súper feliz. Está escolarizado, tiene sus terapias, sus amiguitos, sus sueños. Está súper acompañado por todo el mundo, la verdad. No me puedo quejar.”

Su madre también comentó que ya lo han visto cirujanos plásticos para corregir el desnivel que tiene en su cara, pero que por el momento no se puede operar. Jenny espera viajar antes que comiencen las fiestas de fin de año, aunque todo depende de la solidaridad de la gente.

Cómo se puede ayudar

Quienes deseen colaborar con la familia pueden hacerlo mediante las siguientes vías:

Alias Personal Pay: Jenny2802 (aparece como Acosta Paola Yenifer)

Alias Banco del Neuquén: europa.puma.rato

Jenny agradece a quienes puedan colaborar con lo que sea y también a quienes compartan la historia de su hijo para que el pequeño pueda seguir realizando su vida normalmente.