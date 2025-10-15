Productores y food trucks: cómo inscribirse al Mercado de Sabores 2025

El Mercado Concentrador del Neuquén realizará por segundo año consecutivo la feria “Mercado de Sabores”, un evento que reúne a productores, elaboradores y emprendedores de la provincia. La cita será los días 15 y 16 de noviembre, de 12 a 20, con entrada libre y gratuita.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán adquirir frutas, hortalizas y otros productos locales a precios accesibles, tanto al por mayor como al por menor. Además, habrá espectáculos culturales, juegos para niños, charlas, sorteos y un patio gastronómico con food trucks.

Convocatoria abierta para elaboradores y food trucks

El Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria de la provincia, informó que ya está abierta la convocatoria para participar del Mercado de Sabores 2025.

Para elaboradores de alimentos y bebidas

Los interesados deberán tener residencia en Neuquén, contar con habilitación municipal o nacional del establecimiento y poseer el carnet de manipulador de alimentos vigente.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre, a través del formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/P4QxyfDSUrjz5X7u6.

Para food trucks y carros de comida

Los food trucks deberán disponer de licencia comercial y/o habilitación bromatológica vigente.

La preinscripción estará habilitada hasta el 17 de octubre, mediante este formulario: https://forms.gle/CL5Bm2stWpKEJhps8.

En ambos casos, se deberá abonar un arancel por los espacios de comercialización. Los reglamentos completos pueden consultarse dentro de cada formulario.

Organización y apoyo institucional

El evento es organizado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del Mercado Concentrador del Neuquén y del Centro PyME-ADENEU, con el apoyo de los municipios de Neuquén capital y Centenario.

El objetivo de la feria es promover la producción local, generar espacios de comercialización y fortalecer el vínculo entre productores y consumidores.

Para más información

Quienes tengan consultas pueden comunicarse con Centro PyME-ADENEU al correo electrónico: mlagos@adeneu.com.ar.