La bandera de la hinchada de Cipolletti respaldando a Rucci e Inal

En el encuentro que sostuvieron el pasado domingo Cipolletti y Kimberley, que terminó favorable a los rionegrinos por 3 a 1 en el marco de la tercera fecha de la Zona 1 -uno de los Nonagonales- de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2025, una bandera apareció en el alambrado que da espaldas al Pasaje Kleppe y a las vías del ferrocarril.

En ese lugar de la tribuna popular detrás de uno de los arcos, se aposta una de las facciones de la hinchada de la entidad albinegra, denominada "La Gloriosa 69", que retornó nuevamente esta temporada a la popular de La Visera. Allí se colgó un "trapo" que sorprendió a varios y a muchos no les extrañó.

La bandera rezó, "Rucci-Inal, Cipolletti los rebanca, Gracias", junto a escudo de la institución que el año que viene cumplirá 100 años.

Hace un par de días Con cerca de 20 mil votantes, el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa celebró sus elecciones para el periodo 2026-2030. La fórmula encabezada por Marcelo Rucci y Ernesto Inal fue reelegida sin oposición en una jornada que, donde quedó marcado un fuerte respaldo a la actual conducción del gremio.

Muchos creyeron que la bandera tenía que ver con las elecciones.

En cambio, otros más allegados a la conducción de la entidad valletana, aseguraron a Mejor Informado, que "La 69, es muy cercana a la dirigencia actual, la bandera no fue casualidad. El gracias tiene un motivo" y agregó "Cipolletti está compitiendo por la ayuda significativa que dieron Rucci e Inal. No se si ellos no hubieran ayudado, estaríamos jugando".

Fuentes que prefirieron no ser identificados remarcaron que "desde adentro se aseguró que Rucci pagó 4 colectivos en la primera fase. Fue un enorme gesto".

A días del duelo regional entre Deportivo Rincón, el club del sindicato petrólero, y Cipolletti, se hizo publico por terceros el agradecimiento que no pasó por comunicados, ni redes sociales. No cabe duda, que fútbol muchas veces todo lo puede. Y quizás en este tiempo, una entidad joven con gran respaldo económico, termino apoyando a uno de las grandes de la Patagonia y del interior. Sin mezquindad y sin aprovecharse de la situación. A veces, también es fútbol en estado puro.

Cabe recordar, que este 2025, cuando a través de las redes sociales y el boca a boca, en la ciudad se anunció la vuelta de la “Gloriosa 69” a los partidos. Por otro lado, la otra facción denominada Los Innombrables, que alguna vez supo ser La Banda del Tigr, también expresaron que su presencia seguirían en la tribuna.

Ante esta situación, se necesitó de todas las partes para evitar todo tipo de rispideces en los encuentros de local. De parte de la policía cipoleña se informó que "por necesidad propia, porque tenemos que gestionar nuestro servicio de seguridad, tuvimos que hacer partícipes al resto de las partes. Hicimos una reunión con los que pertenecemos al área de seguridad de la comisaría, dirigentes, vicepresidente y presidente de la subcomisión de futbol, y representantes de las parcialidades de las hinchadas”. Se selló un acuerdo, entre ambas facciones, que se respetó a raja tabla hasta el momento. Reinó la paz en la popular. Con banderas incluídas.