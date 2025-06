En un podcast completamente distendido, Juana Repetto habló sobre la importancia de la salud mental y de la terapia que está llevando adelante en medio de la separación de su expareja Sebastián Graviotto, la cual le está consumiendo gran parte de sus recursos económicos.

Fue en "Más minas que mamás", un proyecto que la actriz tenía abandonado desde hace cinco años, y decidió retomar junto a su socia y amiga Vicky Gils. De esta manera, uno de los primeros temas que tocaron fue la reciente separación de Juana de Sebastián Graviotto, por lo cual está 24/7 al cuidado de sus dos hijos.

“Me cuesta decir más minas que mamás. Me sale más mamás que minas. Imagínate el inconsciente”, arrancó diciendo la actriz, quien no tiene problemas en contar los percances de su día en las redes.

El costo de la salud mental: Juana Repetto reveló que gasta una fortuna en terapia

Fue ahí que su amiga le dijo "más terapia, más", por lo que Repetto terminó haciendo una gran confesión sobre la gran cantidad de dinero que invierte en su salud mental: “Más, no me da el presupuesto. Me estoy gastando un sueldazo en terapia entre la de Toro, la mía alternativa, la mía normal. Me estoy hundiendo con la terapia”.

“Voy a hacer la cuenta de cuánta plata gasto en terapia. Muchísimo, muchísimo. Está como una sesión normal entre 40 y 50 k por sesión”, comenzó a detallar la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto y luego agregó: “Una vez por semana, terapia con una psicóloga tradicional conductista conductual, otra ThetaHealing que es otra terapia que empecé. 150 lucas más la de Toro. 200, listo. Ponele que algunos valen 40 y los otros dos 50. Estoy en 180 lucas por semana de terapia”.

En ese punto, la intérprete reconoció que necesita de mucha ayuda para atravesar su situación actual: “Son muchos cambios, mudanzas, separación, estar viviendo ahora en la casa de mi vieja, los tres en una habitación. Entonces sí, el proceso es así, no va a ser lineal. Voy a tener siempre momentos así, pero sin embargo estoy yendo hacia allá”, cerró la joven, completamente esperanzada, quien hace un tiempo atrás compartió un video completamente desbordada.