¿Por qué el equipo de Uruguay que financia Foster Gillet podría descender a la C?

El empresario estadounidense Foster Gillett, quien hizo un acuerdo con Estudiantes de La Plata a principios de este año y financió algunos pases, podría recibir un duro revés porque Rampla Juniors, histórico club uruguayo que financia desde 2024, podría descender a la C por primera vez en 111 años de historia si él no paga la deuda que tiene con el plantel.



Antes del viernes 8 de agosto el Grupo Foster deberá desembolsar los 90 mil dólares que le debe al plantel y a los empleados del club para evitar sanciones administrativas, como la pérdida de la categoría. Además, trascendió que el motivo por el cual Gillet aún no envió ese dinero se debe a problemas de salud, ya que días atrás fue operado y su familia no está dispuesta a girar los dólares a Sudamérica hasta que el empresario se recupere.

El plantel de Rampla Juniors

"Hay problemas económicos. Mintieron diciendo que iban a armar un plantel para campeonar y ahora hay que reforzar para no pelear el descenso. Aparece uno con la gallina de los huevos de oro y se quieren robar los huevos. La plata tiene que aparecer porque hay contratos firmados y no se tienen que hacer los giles", aseguró Humberto Grondona, hijo de Julio quien es director deportivo de Rampla.



En las últimas semanas, los hinchas hicieron circular folletos con críticas hacia Foster y su socio Guillermo Tofoni, entre otros empresarios, con la inscripción de "nunca más en Rampla". En el arranque del año, el norteamericano había contratado al argentino Leandro Somoza como entrenador, pero duró solo diez partidos y ahora lo ocupa Mario Saralegui. El equipo uruguayo salió penúltimo en el campeonato de Segunda División, está último en los promedios y habrá que ver qué sucede en los próximos días, ya que no se sabe si podrá disputar la segunda parte del torneo. Ganó solo 3 de los últimos 19 encuentros que disputó.