Jorge Fernández Díaz escribió sobre su padre y ganó un premio en España

El escritor Jorge Fernández Díaz ganó el 81º Premio Nadal de novela por su obra autobiográfica El secreto de Marcial, en la que ahonda en la historia de su padre. Tras hacerse público el veredicto del jurado, el periodista recordó que el Nadal “es uno de los grandes premios del mundo”.

Esta obra autobiográfica, que había sido presentada bajo el seudónimo de “Daniel Ocampo”, le mereció el premio que incluye 30.000 euros y la publicación por parte de la convocante del galardón, la Editorial Destino, que será el próximo 5 de febrero.

“Soy hijo de dos asturianos que emigraron a Argentina en medio del hambre y el miedo de la posguerra tras la Guerra Civil española y que construyeron una épica emigrante en una comunidad española inmensa, olvidada y hoy en vías de extinción”, contó Fernández Díaz, quien dedicó la novela ganadora a “esa comunidad olvidada” en la que creció.

Hace unos años, en 2001, Fernández Díaz escribió la exitosa novela Mamá, por la que el Gobierno español le otorgó en 2003 la Medalla de la Hispanidad. Esta estaba dedicada a su madre Carmina, una asturiana que fue enviada a Argentina a los 15 años para huir de la pobreza en la posguerra del franquismo.

El secreto de Marcial se publicará el 5 de febrero en el sello Destino, del Grupo Planeta

Ahora en El secreto de Marcial su atención se centró en “la persona más misteriosa”, su padre, Marcial Fernández, quien en Mamá era “un personaje secundario, un capítulo, porque por alguna razón era una persona hermética, que estaba presente de un modo excepcional”.

Para el ganador del decano de los galardones literarios hispanos, "madre hay una sola, pero todo padre es un enigma" y, por esa razón, decidió resolverlo: "Mi padre no tenía las herramientas para comunicarse conmigo, y su única manera, la única educación sentimental que me legó fue ver juntos algunos de los clásicos del viejo Hollywood, unas películas que luego he ido revisitando".

El escritor y periodista argentino fue galardonado por una obra inédita, “El secreto de Marcial”, que se publicará el mes próximo; después de su gran éxito con “Mamá”, ahora le dedica un libro a la historia a su papá, también asturiano

Desde que murió Marcial Fernández en 2005, se convirtió para él en “una especie de fantasma literario” que le desafiaba a intentar escribir. “Mi padre me dio por perdido cuando se enteró que quería ser escritor y es toda una vuelta irónica que mi padre regrese a España en forma de novela y en esta noche”, señaló el escritor

Además, el escritor también ha querido narrar la vida de la comunidad española en Argentina en su novela, que “tuvo una gran importancia en su momento y que se encuentra en vías de extinción con algunos de sus miembros ya nonagenarios”.

“En la Argentina, mis padres construyeron una épica inmigrante en una comunidad española; dedico la novela a esa comunidad donde fui criado”. Marcial Fernández murió en 2005: “Desde entonces me ronda su fantasma literario”, agregó el escritor.

El secreto de Marcial transcurre en una Buenos Aires distinta a la de su padre, donde se produce una investigación familiar buscando los secretos de este hombre tan enigmático, una pesquisa que lleva al lector a Asturias. Fernández Díaz en la redacción de Mejor Informado cuando llegó a Neuquén en noviembre pasado para participar del evento "Informados. Periodismo y Energía".

Las obras de Jorge Fernández Díaz

Su obra de ficción arrancó en 1985 con la novela negra El asesinato del wing izquierdo y prosiguió con El Dilema de los próceres: Sherlock Holmes y el misterio del argentino enmascarado, en la que el popular Holmes investiga junto a Borges.

En no ficción, Fernández Díaz es autor de la biografía no autorizada del fallecido periodista argentino Bernardo Neustadt, El hombre que se inventó a sí mismo (1993), y de la saga policial protagonizada por el agente Remil compuesta por El puñal (2014), La herida (2017) y La traición (2021).

En 2006, publicó Fernández, novela en la que narra las desventuras de su generación, un personaje alter ego del periodista que retomó en 2009 con La segunda vida de las flores. Y, dos años más tarde, el autor fue premiado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) por la serie de ocho entregas publicadas en La Nación en las que recreó las hazañas de José de San Martín en la Batalla de Bailén (1808), que fue la génesis de la novela La logia de Cádiz.

Fernández Díaz cultivó también el cuento y las crónicas, con títulos como Corazones desatados (2007), La hermandad del honor (2010), Las mujeres más solas del mundo (2012) y el ensayo Una historia argentina en tiempo real (2021).