Choz Rayen: poesía como otra forma de levantamiento

Cómo es posible que una diminuta flor amarilla haga su aparición inesperada? ¿De dónde viene? ¿Cómo decidió irrumpir en el patio? ¿De dónde saca sus colores? A veces la manifestación de una florecita en un lugar inusitado nos desplaza a la reflexión. En el caso del libro de poesía Choz Rayen la pregunta se desplaza de foco: ¿quién se detuvo a observar esa flor? ¿Se detuvo?

Para esta poeta percibir esta presencia no es un acto estanco. Mirar es acción y metáfora. Dentro del amarillo un nombre vela y resiste, la interrupción sólo existe y se multiplica en el poema, soporte exacto a la medida de la percepción de quien observa y siente.

Viviana Ayilef presenta su último trabajo con editorial Las guachas, en una potencia linguísitica que combina comentarios, ensayo y poesía. Lleva el nombre del primer poema que aparece en la sección más lírica del libro para ubicarnos en este contraste entre la delicadeza y la bravura de una flor amarilla que emerge presentando su importantísima presencia al planeta.

Choz Rayen es un libro que pone en crisis todos los criterios editoriales tradicionales.

Viviana puede advertirla, y nos transmite su visión de esta manera:

Choz Rayen

pero ¿qué hace

esa flor amarilla

en el jardín de este patio?

¿y cómo sobrevivió,

de qué manera corrió el tallo a la pala encarnizada?

¿para qué brilla esta mañana

a quién le da su razón

de qué manera está erguida

qué estructura la sostiene

si ya la han arrancado, y no una

muchas veces

florcita pequeña

de qué vertiente

en qué agua

de dónde

sacas

el color?

Osadía y sencillez

En conversación con una de las editoras de "Las Guachas" pudimos descubrir algunos de los secretos de la cocina de este entramado. Nos cuenta Tamara Padrón: “Hace años que leemos atentamente a Viviana Ayilef por eso nos interesaba muchísimo editarla, más allá de las coincidencias afectivas y literarias que tenemos".

"Creemos firmemente que su poesía tiene una fuerza construida a partir de la sencillez, pero también de la osadía y de la necesidad de poner palabras, recuperando la dimensión poética capaz de generar conocimiento a partir del lenguaje del poema", agrega.

No es la primera autora mapuche que esta editorial acompaña. Al respecto, Tamara reflexiona: "estamos seguras que hay algo en ese lenguaje que habla del territorio y que también nos habla y habla de nosotras, habla desde la identidad, y nos hace preguntas".

Viviana Ayilef estará el sábado 5 de abril en Neuquén presentando este nuevo trabajo editado por "Las Guachas". Será en la Sala Alicia Fernández Rego a las 19:00 hs.

Maravillosa crisis

Choz Rayen fue cobrando forma de a poco. Por momentos es un libro tejido de urgencias, también es un libro que permite volver a mirar lo ya dicho. Pone en crisis todos los criterios editoriales tradicionales porque es un híbrido, pertenece a la colección de “derivas poéticas” pero podría pertenecer a “citar la fuente” o a “prosa guacha”.

Desde Las Guachas, explican que es un libro que recopila, en distintos discursos, las mismas preguntas, las mismas certezas, los mismos gestos. Y también, además de ese gesto, reúne poemas originales con otros quizás perdidos, en ediciones que ya no circulan o en antologías. También volver a reunir es mirar con otros ojos la misma obra y pensar esos nuevos diálogos, nuevos itinerarios lectores. "Para nosotras es un orgullo", dice Tamara.

La poesía como forma de levantamiento, donde la poeta tensa los hilos de su propia trama personal y bilingüe.

La trinchera

“Con ediciones Las Guachas, cumplimos cinco años; y si bien los primeros fueron muy lentos al ritmo de la pandemia, en los últimos hemos crecido más de lo que imaginábamos. Hoy tenemos 16 títulos publicados, cuatro más a punto de salir, tres colecciones a las que se suma una nueva, ya contaremos sobre ATP (apta para todo público)”, detalla Tamara.

Y explica que, en el cambiante contexto actual de la Argentina, la editorial funciona como una trinchera, como un espacio de vínculo, de red, de comunitariedad alrededor de la literatura. “Se resignifica, pasó de ser una apuesta literaria a un proyecto no sólo editorial sino también de vida, porque creemos firmemente en que hay que visibilizar, hay que dar lugares para escuchar, para que se puedan leer otras voces, voces de mujeres y disidencias de este territorio y de otros, más ahora haciéndole trampa a esta economía y este tiempo cruel, buscando maneras no sólo de sobrevivir, no sólo de resistir sino también de proyectarnos y tener la certeza que esa pulsión de vida va a trascender este momento horrible”, explica Tamara.

Las Guachas es una editorial independiente, feminista y cooperativa, radicada en la Patagonia.

--

En la parte final del libro nos encontramos con el ensayo: “La poesía es otra forma de levantamiento” en el cual la poeta tensa los hilos de su propia trama personal y bilingüe. La opción de escribir poesía que desde el presente haga conexión con la dimensión social mapuche: “Escribimos poesía así como otros sueñan. Como nuestros logko reciben en la mansa noche todavía avisos de peligro y trueno” (…) “Queremos compartir un relato desde la poesía sobre lo que triza nuestro corazón, lo que lo mantiene altivo”.

Y más adelante del texto: “La poesía se teje en la trama inquieta que construye la memoria. Ahí está su vertiente y también su cauce. Se mueve siempre, la memoria, en formas que no son lineales. Va para poder volver, viene para salpicar lo olvidado”.

Viviana Ayilef Nació es de Trelew (Chubut). Su familia paterna pertenece al antiguo territorio de Aldea Epulef. Su familia materna proviene de Italia. Es Magister, Licenciada y Profesora en Letras (UNP). Ha publicado varios libros de poesía.

El siguiente poema condensa la argumentación antedicha y nos inclina a suspender el silencio:

Las mujeres de mi pueblo

se saludan con dos besos y detienen el abrazo

lo sostienen por un largo rato

se sonríen

a veces lloran también de alegría

luego de ese abrazo

y vuelven a mirarse

lento

sonríen desde los ojos

y las ancestras también se sonríen

en ese momento danza la memoria

la sangre se mueve y un único útero trabaja de nuevo

un niño nace por acá

otro más allá

la alegría de un pueblo se mece en las aguas

los hijos son la memoria

el tiempo

mantiene

allí su equilibrio.

No estamos aquí puestas solas

caminamos con los hombres

los ancianos

las ancianas

las piedras que dicen y el árbol

que acompaña desde arriba

idéntico corazón

mueve el hilo de nuestros caminos

mar y río

agüita de la montaña que baja y da vida

menuco

trayenco

mari mari kushe

mari mari fucha

mari mari ullcha zomo

mari mari weche wentru

mari mari ngen co

mari mari pu ngen

kom.

A veces en ese abrazo sacamos también nuestra pena

quedamos ahí suspendidas juntando los corazones

la pena de nuestro pueblo es muy vieja

pero es siempre nueva

muy larga para contarla

muy presente para no nombrarla

la pena de un genocidio

de una violencia racial que no cesa

en lo cotidiano

la pena de no poder nuestro pueblo es muy vieja

pero es siempre nueva

es muy

estar

existiendo como pueblo.

El abrazo junta todo

se pasa urgente la pena y la alegría se levanta.

Las mujeres de mi pueblo sacan fuerza del

abrazo

útero su corazón

pensamiento su mirada.

Las mujeres de mi pueblo

ese abrazo

que teje.

La solapa de Choz Rayen:

Dice sobre la autora: Viviana Ayilef Nació en Trelew (Chubut) en 1981. Su familia paterna pertenece al antiguo territorio de Aldea Epulef. Su familia materna proviene de Italia y quién sabe. Tiene el newen de la alegría, del amor y de la urgencia en el kupalme.

La literatura la acompaña desde muy pequeña y ahora trabaja con ella desde la docencia y la investigación. Es Magister, Licenciada y Profesora en Letras (UNP). Ha publicado varios libros de poesía: Agua de otoño/ Kelleñu (2011), Cautivos (2013), Meulen(lo que puede un cuerpo) (2017) y Ayun/Memorias del agua (2023).

Las Guachas ediciones

“Somos una editorial independiente, feminista y cooperativa, radicada en la Patagonia. Formamos parte del territorio literario que se extiende a ambos lados de la cordillera, nos reconocemos desde la suralidad, habitamos el wallmapu y desde ahí pensamos nuestro trabajo. Creemos firmemente que el proceso de edición de un libro necesita un acompañamiento amoroso y cuidado. Nos gusta ser editoras. Tenemos dos colecciones: Prosa Guacha y Derivas poéticas".