Una camioneta sin luces se metió a la ruta sin mirar y provocó un desastre

En una mañana accidentada en los ingresos a Neuquén, un Audi A3 sufrió importantes daños en un siniestro vial en Ruta 7. El conductor, que viajaba en dirección Centenario-Neuquén denunció destrucción total y responsabilizó a una camioneta que "chocó y se fue".

Allí, en este jueves 3 de abril, estuvo presente el móvil informativo de Mejor Informado, que pudo hablar con Ezequiel. Un joven de 27 años que se encontraba rumbo al trabajo cuando "se me cruzó una camioneta sin luces, otra camioneta intentó esquivarlo y al intentar frenar se dio el choque".

"El de la camioneta frenó y se fue, no le importó nada. Me dio los datos del seguro pero no se quedó", se quejó el joven indignado que tiró: "Mi auto quedó con destrucción total por ineficiencia de la gente que maneja. Se meten a la ruta sin siquiera mirar".

El dueño del vehículo denunció destrucción total.

Además, luego de las importantes perdidas ocasionadas por el daño de su auto-que ronda los $ 50 millones-, explicó: "Uno puede tomar los recaudos, intentar frenar y esquivarlos. Pero si se meten así en la ruta no se puede hacer nada. Pierdo un auto que vale mucha plata y no me lo reconoce nadie".

Por suerte, pese a la indignación, el joven no resultó herido y pudo salir caminando del auto gracias a la asistencia policial y de la gente que frenó en el lugar.